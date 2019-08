Debut PERFECT pentru Razvan Lucescu la Al Hilal! Echipa sa a revenit de doua ori dupa ce a fost condusa si a castigat meciul! VIDEO

Al Hilal a castigat cu 4-2 in fata celor de la Al Ahli.

Al Hilal, formatie antrenata de Razvan Lucescu, s-a impus cu 4-2 in deplasare, in fata celor de la Al Ahli in sferturile de finala ale Ligii Campionilor Asiei si Razvan Lucescu debuteaza perfect pe banca formatiei din Arabia Saudita.

Bafetimbi Gomis a fost MVP-ul partidei si a marcat un hattrick pentru Al Hilal. In minutul 6 Al Soma a punctat pentru Al Ahli, dar 9 minute mai tarziu Gomis a restabilit egalitatea. Cu 5 minute inainte de pauza Djaniny a punctat pentru Al Ahli si a stabilit scorul pauzei. In repriza a doua Al Hilal s-a dezlantuit, iar in minutul 48 Gomis a marcat si a facut 2-2. In minutul 65 Gomis a reusit hattrick-ul, iar in minutul 81 Al Hafith a punctat pentru 4-2 si a stabilit scorul final. Returul se va juca peste o saptamana pe terenul celor de la Al Hilal.

Video cu rezumatul partidei