UNIC IN LUME?! PETRECERE de divort la echipa lui Razvan Lucescu! Ce surpriza URIASA a avut jucatorul tocmai dat afara

Ajuns la 37 de ani, Ali Al Habsi pleaca de la echipa lui Lucescu. Pentru a-l omagia, sefii clubului i-au pregatit o surpriza. Desi n-a jucat decat doi ani pentru echipa din Arabia Saudita, Al Habsi a avut propria 'petrecere de divort'. :)

Conducerea lui Hilal a comandat un tort urias si i l-a facut cadou portarului din Oman. Al Habsi a trecut in cariera pe la Bolton, Wigan, Brighton sau Reading. In campionatul saudit are 34 de meciuri in doi ani.

The Club management held a mini-celebration to the Omani GK “Ali AlHabsi” after signing a mutual termination agreement; in appreciation of the great efforts he made during representing #AlHilal club..

Thanks @AliAlhabsi ???????????? pic.twitter.com/ctN1IG5gsH