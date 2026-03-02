Fotbaliştii spanioli Munir El Haddadi (foto) şi Ivan Sanchez, care joacă în liga iraniană de fotbal, au părăsit țara pe şosea, prin Turcia, şi sunt aşteptaţi să revină în Spania în următoarele ore.

"Ieri (n.r. - sâmbătă) planul era să părăsim ţara cu avionul, dar am fost evacuaţi şi nu am putut decola. Clubul mi-a pus la dispoziţie o maşină, ca să pot pleca pe şosea şi, datorită acesteia, am putut trece graniţa fără probleme. În prezent, sunt în siguranţă, în Turcia, şi voi ajunge în Spania, în următoarele ore", a explicat Munir (ex-Barcelona), atacantul echipei Esteghlal Teheran, potrivit Agerpres.

"Am aflat despre tot ce s-a întâmplat (n.r. - cu bombardamentul asupra Iranului) pentru că aveam zbor spre Dubai sâmbătă. Am jucat, vineri, la Teheran şi eram liberi până marţi şi urma să mergem la Dubai. S-a întâmplat să fiu cu Munir, eram relaxaţi, vorbeam, iar apoi ne-au spus că trebuie să plecăm pentru că au închis spaţiul aerian", a declarat Ivan Sanchez (fotbalist la Sepahan Isfehan) pentru "Carrusel Deportivo" de la Cadena Ser de pe aeroportul din Istanbul.

"Am văzut nişte rachete izbindu-se de apărarea Iranului pe cer, dar erau foarte departe", a adăugat Ivan Sanchez.