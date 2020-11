Razvan Lucescu, LIDER in Arabia Saudita! Victorie clara pentru Al Hilal in ultima etapa: cum si-a rasplatit antrenorul roman jucatorii

Razvan Lucescu a obtinut inca o victorie pe banca lui Al Hilal si este lider in Arabia Saudita.

Echipa antrenorului roman s-a impus vineri in deplasare la Al Ettifaq, scor 2-0 si a urcat pe prima pozitie in clasamentul Arabiei Saudite.

Al Dawsari si Carrillo au marcat golurile victoriei, in timp ce atacantul Bagetimbi Gomis a fost omul cu pasa decisiva la ambele reusite.

Al Hilal este neinvinsa dupa primele 4 runde si are 10 puncte, cu un golaveraj de 6:1.

In runda urmatoare, Razvan Lucescu va primi vizita lui Al Nasr, echipa care are 3 infrangeri in primele 3 etape.

Clubul saudit a anuntat ca Razvan Lucescu si-a rasplatit jucatorii cu o pauza de 4 zile. Al Hilal va reveni la antrenamente pe 11 noiembrie, dupa care va juca un meci amical pe 17 noiembrie cu Damac.

⚽️ “Razvan” Rests the Players.. and the Team to Face “Damac” in a Friendly.. #AlHilal ???? pic.twitter.com/x2gIzI95KA — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 6, 2020