Razvan Lucescu isi doreste sa castige Liga Campionilor Asiei in conditii extreme! Al Hilal are 30 de cazuri de Covid-19 in cadrul clubului

Razvan Lucescu isi doreste sa repete performanta de anul trecut si sa castige inca un trofeu al Ligii Campionilor Asiei.

Al Hilal s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, impotriva lui Shahr Khodrou.

Arabii au crezut ca Razvan Lucescu este infectat cu noul coronavirus dupa ce a lipsit de la ultimul antrenament. Echipa sa are foarte multe cazuri de Covid-19:

"Nu am nimic, dar sunt 30 cazuri si trebuie sa ne oprim…”, a declarat antrenorul pentru ProSport.

Razvan Lucescu isi doreste sa repete performanta din sezonul trecut, atunci cand echipa sa a castigat Liga Campionilor Asiei:

"Avem o mare dorinta de a castiga din nou Liga Campionilor si a indeplini visul fanilor. Vom lupta pana la capat, indiferent de dificultatile pe care le vom avea. Fiecare zi e o noua aventura pentru noi, in aceasta situatie exceptionala.

Avem incredere in tinerii fara experienta internationala, chiar daca multi dintre ei nici n-au evoluat in ultimul sezon. N-am putut face decat o schimbare, dar sunt satisfacut de atitudine, disciplina si spiritul lor de lupta. Chiar am avut oportunitati de gol si puteam invinge”, a spus Razvan Lucescu la finalul partidei cu Shahr Khodrou.

Al Hilal joaca urmatorul meci miercuri, pe 23 septembrie, impotriva celor de la Al Ahli Dubai (Emiratele Arabe), ultimul din grupele Ligii Campionilor Asiei.