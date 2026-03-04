PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a urcat pe primul loc și se anunță o luptă incendiară la titlu

Miercuri seară, PAOK a câștigat restanța de pe terenul celor de la Kifisia, scor 4-1. Echipa condusă de Răzvan Lucescu a urcat pe primul loc, cu 53 de puncte în 23 de etape, însă se află la egalitate cu marile rivale Olympiacos și AEK Atena.

Intrat în locul accidentatului Georgios Giakoumakis, suedezul Alexander Jeremejeff a deschis scorul în minutul 32, din penalty. Kifisia a egalat după o oră de joc prin Roukounakis, însă același Jeremejeff a mai transformat un penalty în minutul 72 și a readus-o în avantaj pe PAOK.

Finalul de joc i-a aparținut echipei lui Răzvan Lucescu, care a înscris prin Baba Rahman (88') și Konstantelias (90+2') și s-a impus cu 4-1.

Din sezonul regulat al campionatului Greciei mai sunt de disputat trei etape. În runda următoare, PAOK va juca pe terenul celei de-a doua clasate Olympiacos, duminică, de la ora 21:00.

Eliminată din Europa League, PAOK își va putea concentra atenția asupra competițiilor interne. Pe lângă meciurile din campionat, gruparea din Salonic va juca și finala Cupei Greciei împotriva lui OFI Creta, în aprilie.