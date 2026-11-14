PSG sparge banca! 200.000.000 € pe masă pentru starul lui Real Madrid

PSG sparge banca! 200.000.000 € pe masă pentru starul lui Real Madrid Fotbal extern
SPORT.RO
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PSG este gata să ofere o sumă amețitoare pentru unul dintre starurile lui Real Madrid.

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Arda GulerPSGReal MadridLigue 1
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Cu toate că este considerată și în acest an favorită la câștigarea Champions League, PSG nu se gândește la viitor.

Echipa din capitala Franței pregătește o ofertă amețitoare pentru unul dintre starurile lui Real Madrid pentru a-și completa echipa deja fantastică.

PSG oferă 200 de milioane de euro pentru jucătorul magic de la Real Madrid 

Luis Enrique a cerut un nou star la echipă din vară, iar preferatul antrenorului spaniol pare să fie Arad Guler de la Real Madrid, pentru care presa din Turcia a scris că PSG este gata să le facă madrilenilor o ofertă de 200 de milioane de euro.

Mijlocașul turc a impresionat în stagiunea trecută, dar și în startul acestui sezon, astfel că Real Madrid i-a pus un contract pe masă valabil până în 2023 pe care Guler l-a semnat.

PSG joacă tare, chiar dacă jucătorul de 21 de ani pare extrem de mulțumit la Real Madrid și „Los Blancos” îl consideră netransferabil. Parizienii sunt gata să îi ofere un salariu de 22 de milioane de euro anual turcului, remunerație net superioară față de cei 6,5 milioane de euro pe care îi câștigă în Spania.

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Rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile și ce decizie va lua Real Madrid, care are control absolut asupra jucătorului.

Patru goluri și șapte assist-uri în 14 meciuri sunt cifrele lui Arda Guler în acest sezon în tricoul Realului.

Mijlocașul turc a venit în 2023 la Real Madrid, după ce formația din La Liga i-a achitat lui Fenerbahce 30 de milioane de euro.

100 de milioane de euro este cota lui Arda Guler, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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