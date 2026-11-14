Giovanni Becali anunță transferul lui Dennis Man: ”O renaștere”

Giovanni Becali anunță transferul lui Dennis Man: ”O renaștere” Fotbal extern
SPORT.RO
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Dennis Man (28 de ani) se pregătește pentru un transfer în următoarea perioadă de mercato, ținând cont că a primit din ce în ce mai puține minute la PSV Eindhoven.

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Campion în Olanda în sezonul precedent din postura de titular, Dennis Man a fost mai mult rezervă în această stagiune, bifând doar 159 de minute în Eredivisie. Despre transferul său s-a vorbit și în vară, dar în cele din urmă românul a rămas sub comanda lui Peter Bosz.

Valencia, Atalanta și Lazio se numără printre echipele interesate de internaționalul român, iar ultima ar fi început deja negocierile cu oficialii campioanei Olandei pentru un împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare.

Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că Man se pregătește pentru un transfer în această iarnă și spune că o revenire în Italia ar reprezenta o ”renaștere”.

Giovanni Becali anunță transferul lui Dennis Man: ”O renaștere”

„Sperăm că, în iarna asta, Dennis Man își găsește o echipă. Se vorbește de Lazio. Eu puteam să-l duc acum trei ani la Lazio. Eu luasem mașina să plec spre Parma. Și în ultima secundă am fost sunat de Igli Tare, care era atunci director sportiv. 'Giovanni, îmi pare rău să-ți spun, am decis să nu-l mai luăm'. Pentru Dennis, o revenire în Italia ar fi o renaștere”, a spus Ioan Becali, potrivit Fanatik.ro.

Nu este prima oară când Lazio își arată interesul pentru Dennis Man. Italienii l-au mai vrut și îl vară, dar discuțiile au picat, iar românul a rămas la PSV. Man a mai jucat pentru Parma în Italia, dar un transfer la gruparea biancocelestă ar fi o adevărată provocare, ținând cont că trupa lui Gattuso este pe primul loc, cu 29 de puncte, peste Interul lui Cristi Chivu.

Dacă nu va ține pasul cu echipele care se bat pentru titlu în acest sezon, Lazio își permite, grație startului entuziasmant, să spere la un loc bun pentru cupele europene, după doi ani în afara scenei continentale.

Peter Bosz, antrenorul lui PSV: "Bajraktarevic a făcut progrese uriașe și îl prefer în fața lui Dennis Man"

Într-o perioadă în care se vorbește intens despre posibilitatea ca Dennis Man să revină în Italia - Lazio fiind destinația vehiculată - antrenorul Peter Bosz a explicat de ce românul nu mai prinde minute.

Bosz a transmis clar că tânărul bosniac Esmir Bajraktarevic (21 de ani) i-a luat fața lui Dennis Man în flancul drept al atacului de la PSV.

"Cred că Esir Bajraktarevic a făcut progrese uriașe. Inițial, era în urma lui Dennis Man. Când Dennis s-a accidentat și el a avut ocazia să intre de câteva ori în locul lui Ivan Perisic, mi s-a părut că s-a descurcat foarte bine. Tocmai de aceea îl prefer în fața lui Dennis. Cred că și astăzi a jucat foarte bine", a spus Peter Bosz, duminică, după meciul în care PSV a învins Cambuur (5-2), iar Bajraktarevic a reușit două pase decisive. Dennis Man a fost introdus abia în minutul 82 în locul bosniacului.

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