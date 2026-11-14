Campion în Olanda în sezonul precedent din postura de titular, Dennis Man a fost mai mult rezervă în această stagiune, bifând doar 159 de minute în Eredivisie. Despre transferul său s-a vorbit și în vară, dar în cele din urmă românul a rămas sub comanda lui Peter Bosz.

Valencia, Atalanta și Lazio se numără printre echipele interesate de internaționalul român, iar ultima ar fi început deja negocierile cu oficialii campioanei Olandei pentru un împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare.

Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că Man se pregătește pentru un transfer în această iarnă și spune că o revenire în Italia ar reprezenta o ”renaștere”.

Giovanni Becali anunță transferul lui Dennis Man: ”O renaștere”

„Sperăm că, în iarna asta, Dennis Man își găsește o echipă. Se vorbește de Lazio. Eu puteam să-l duc acum trei ani la Lazio. Eu luasem mașina să plec spre Parma. Și în ultima secundă am fost sunat de Igli Tare, care era atunci director sportiv. 'Giovanni, îmi pare rău să-ți spun, am decis să nu-l mai luăm'. Pentru Dennis, o revenire în Italia ar fi o renaștere”, a spus Ioan Becali, potrivit Fanatik.ro.

Nu este prima oară când Lazio își arată interesul pentru Dennis Man. Italienii l-au mai vrut și îl vară, dar discuțiile au picat, iar românul a rămas la PSV. Man a mai jucat pentru Parma în Italia, dar un transfer la gruparea biancocelestă ar fi o adevărată provocare, ținând cont că trupa lui Gattuso este pe primul loc, cu 29 de puncte, peste Interul lui Cristi Chivu.

Dacă nu va ține pasul cu echipele care se bat pentru titlu în acest sezon, Lazio își permite, grație startului entuziasmant, să spere la un loc bun pentru cupele europene, după doi ani în afara scenei continentale.