Real Madrid a bătut palma cu fotbalistul de 60 de milioane de euro! Urmează anunțul oficial

Real Madrid a bătut palma cu fotbalistul de 60 de milioane de euro! Urmează anunțul oficial La Liga
SPORT.RO
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Jose Mourinho vrea să aducă glorie Realului în La Liga, dar și în Liga Campionilor.

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Real Madrid vrea să schimbe câțiva dintre jucători în iarnă, pentru că Jose Mourinho simte că are nevoie de îmbunătățiri pe anumite posturi. Astfel, unul dintre numele cele mai rostite când vine vorba de lista plecărilor de la formația din La Liga este Trent Alexander-Arnold.

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Aventura la formația din capitala Spaniei nu decurge așa cum și-ar fi dorit Trent Alexander-Arnold. Fotbalistul transferat de la Liverpool nu a reușit să se impună și este mai mult rezervă la echipa antrenată de Jose Mourinho.

Din acest motiv, au apărut numeroase zvonuri care susțineau că o plecare a lui Trent Alexander-Arnold în perioada de transferuri de iarnă este foarte probabilă. În plus, recent, conform presei din Anglia, se vorbește despre revenirea lui Arnold în Premier League (campionat transmis LIVE și exclusiv de VOYO și VOYO Sport 1), dar nu la Liverpool, ci la Chelsea!

Clubul din Londra insistă să îl aducă pe apărătorul născut chiar la Liverpool, mai ales după ce a aflat că există un acord verbal al despărțitirii dintre fotbalist și Real Madrid.

Real Madrid: Trent Alexander-Arnold pleacă de la formația lui Jose Mourinho. Chelsea îl vrea

Trent Alexander-Arnold a ajuns în vara anului 2025 la Real Madrid, de la Liverpool, pentru doar 10 milioane de euro. Dacă la avea vreme cota sa de piață, conform Transfermarkt, se ridica la 75 de milioane de euro, în acest moment este cu mult mai mică și se situează la 60 de milioane de euro.

În această stagiune, 2026-2027, Arnold a jucat în opt meciuri pentru Real Madrid (șapte în La Liga și una în Liga Campionilor), a totalizat 435 de minute și a oferit o pasă decisivă.

În total, de la venirea la formația din capitala Spaniei, Arnold a adunat 43 de jocuri, nu a marcat, dar a oferit opt pase de gol.

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