Real Madrid a bătut palma cu fotbalistul de 60 de milioane de euro! Urmează anunțul oficial

Real Madrid vrea să schimbe câțiva dintre jucători în iarnă, pentru că Jose Mourinho simte că are nevoie de îmbunătățiri pe anumite posturi. Astfel, unul dintre numele cele mai rostite când vine vorba de lista plecărilor de la formația din La Liga este Trent Alexander-Arnold.

Real Madrid și Trent Alexander-Arnold, final de colaborare! Fundașul urmează să fie cedat

Aventura la formația din capitala Spaniei nu decurge așa cum și-ar fi dorit Trent Alexander-Arnold. Fotbalistul transferat de la Liverpool nu a reușit să se impună și este mai mult rezervă la echipa antrenată de Jose Mourinho.

Din acest motiv, au apărut numeroase zvonuri care susțineau că o plecare a lui Trent Alexander-Arnold în perioada de transferuri de iarnă este foarte probabilă. În plus, recent, conform presei din Anglia, se vorbește despre revenirea lui Arnold în Premier League (campionat transmis LIVE și exclusiv de VOYO și VOYO Sport 1), dar nu la Liverpool, ci la Chelsea!