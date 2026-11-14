După patru mandate, Mihai Stoica a pus stop colaborării cu Gigi Becali. Aproximativ 21 de ani a petrecut Mihai Stoica la FCSB, cu întreruperi, timp în care gruparea roș-albastră a câștigat 16 trofee, inclusiv șapte titluri de campioană.

Fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, cu două oferte pe masă din Superliga, a anunțat că nu vrea să mai activeze în conducerea niciunui club și că își dorește să se focuseze pe munca sa de analist TV.

”E benefică pentru FCSB plecarea lui Mihai Stoica?” Ce au răspuns cititorii Sport.ro

Cititorii Sport.ro și-au exprimat opinia cu privire la plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. Rezultatele sondajului zilei Sport.ro arată că o majoritate covârșitoare consideră despărțirea benefică pentru gruparea roș-albastră.

Din cele 23.453 de voturi înregistrate, 75,24% au fost în favoarea plecării fostului oficial, în timp ce doar 24,76% dintre votanți au considerat că despărțirea de Mihai Stoica nu reprezintă un lucru pozitiv pentru FCSB.