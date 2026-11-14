EXCLUSIV ”E benefică pentru FCSB plecarea lui Mihai Stoica?” Ce au răspuns cititorii Sport.ro

”E benefică pentru FCSB plecarea lui Mihai Stoica?” Ce au răspuns cititorii Sport.ro Superliga Mihai Stoica / Foto - Gabriel Chirea
SPORT.RO
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Mihai Stoica s-a despărțit joi de FCSB.

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FCSBMM StoicaMihai StoicaMeme StoicaSuperliga
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După patru mandate, Mihai Stoica a pus stop colaborării cu Gigi Becali. Aproximativ 21 de ani a petrecut Mihai Stoica la FCSB, cu întreruperi, timp în care gruparea roș-albastră a câștigat 16 trofee, inclusiv șapte titluri de campioană.

Fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, cu două oferte pe masă din Superliga, a anunțat că nu vrea să mai activeze în conducerea niciunui club și că își dorește să se focuseze pe munca sa de analist TV.

”E benefică pentru FCSB plecarea lui Mihai Stoica?” Ce au răspuns cititorii Sport.ro

Cititorii Sport.ro și-au exprimat opinia cu privire la plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. Rezultatele sondajului zilei Sport.ro arată că o majoritate covârșitoare consideră despărțirea benefică pentru gruparea roș-albastră.

Din cele 23.453 de voturi înregistrate, 75,24% au fost în favoarea plecării fostului oficial, în timp ce doar 24,76% dintre votanți au considerat că despărțirea de Mihai Stoica nu reprezintă un lucru pozitiv pentru FCSB.

MM Stoica, întrebat frontal: ”O să mai mergi la meciurile lui FCSB?”

După despărțirea de FCSB, Mihai Stoica a dezvăluit că nu intenționează să mai meargă la meciurile roș-albaștrilor, pentru a evita nostalgia anilor petrecuți la club.

Fostul oficial a precizat însă că va continua să urmărească partidele echipei și a mărturisit că acum se va putea exprima mult mai liber, fără reținerile pe care i le impunea implicarea sa directă la FCSB.

”(n.r. Mai mergeţi la meciurile FCSB-ului?) Nu, ca să nu mă ia dorul. Nu o să merg la meciuri, o să încerc să fiu plecat în weekend-uri. 

Mai devreme vorbeam cu Elias şi îi spuneam că vreau să îi fac o vizită. O să mă uit la meciuri, trebuie să-mi respect meseria şi nici nu mai am restricţii, că subiectivismul nu mă lăsa să spun tot ceea ce gândesc”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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