CSO Voluntari e lider provizoriu în Liga Naţională de baschet masculin, după ce a învins-o pe CSU Sibiu cu scorul de 81-77 (19-23, 18-13, 25-17, 19-24), vineri seara, în Sala Transilvania, într-un meci din etapa a 7-a.

CSU Sibiu - CSO Voluntari 77-81, cu Kodi Andrew Justice și Ibrahim Durmo în formă la învingători

Kodi Andrew Justice a marcat 17 puncte pentru oaspeţi, Ibrahim Durmo s-a remarcat cu 15 p, 9 recuperări, Damion James Rosser a reuşit 12 p, 3 rec, 4 pase decisive, iar Andre Jones a înscris 12 puncte.

”DURMO DELIVERS! 💪🏀

15 puncte, 9 recuperări și 23 eficiență pentru Ibrahim Durmo, MVP-ul nostru în meciul de la Sibiu! 🔥💙”, a punctat pagina oficială CSO Voluntari - Baschet.