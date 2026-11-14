VIDEO Voluntari câștigă în deplasare și urcă pe locul 1!

Voluntari câștigă în deplasare și urcă pe locul 1! Baschet
SPORT.RO
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Succes important pentru ilfoveni.

TAGS:
CSO VoluntariCSU SibiuKodi Andrew JusticeIbrahim DurmoMichael Anthony Randolph Jr
Din articol

CSO Voluntari e lider provizoriu în Liga Naţională de baschet masculin, după ce a învins-o pe CSU Sibiu cu scorul de 81-77 (19-23, 18-13, 25-17, 19-24), vineri seara, în Sala Transilvania, într-un meci din etapa a 7-a.

CSU Sibiu - CSO Voluntari 77-81, cu Kodi Andrew Justice și Ibrahim Durmo în formă la învingători

Kodi Andrew Justice a marcat 17 puncte pentru oaspeţi, Ibrahim Durmo s-a remarcat cu 15 p, 9 recuperări, Damion James Rosser a reuşit 12 p, 3 rec, 4 pase decisive, iar Andre Jones a înscris 12 puncte.

”DURMO DELIVERS! 💪🏀

15 puncte, 9 recuperări și 23 eficiență pentru Ibrahim Durmo, MVP-ul nostru în meciul de la Sibiu! 🔥💙”, a punctat pagina oficială CSO Voluntari - Baschet.

Cel mai bun de la sibieni a fost Michael Anthony Randolph Jr, cu 19 p, 4 rec, 3 pd, Jordan Michael Battle, cu 17 p, 3 rec, 3 pd, şi Fousseyni Traore, cu 15 p, 13 rec, 3 pd.

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin

1. CSO Voluntari 13 puncte (7 jocuri)

2. CSM Târgu Mureş 11 (6)

3. CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 11 (6)

4. CSU Sibiu 10 (7)

5. CS Dinamo Bucureşti 9 (5)

...

Info: Agerpres

Foto: CSO Voluntari

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