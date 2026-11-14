„Pariul“ lui Hagi: jucătorul pe care l-a readus la națională poate fi „arma secretă“ a României în meciul cu Polonia

„Pariul“ lui Hagi: jucătorul pe care l-a readus la națională poate fi „arma secretă“ a României în meciul cu Polonia Nationala
Amir Kiarash
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De la ora 21:45, tricolorii vor juca partida revanșei, pe „Arena Națională“, în fața echipei care ne-a zdrobit cu 6-0, pe 2 octombrie, la Varșovia.

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Gica HagiFlorinel ComanRomaniaRomania - Polonia
Din articol

România – Polonia e un veritabil moment al adevărului pentru naționala lui Hagi! Pentru că, după cum a admis chiar selecționerul, vremea experimentelor a trecut după înfrângerile succesive din septembrie și octombrie.

Începând din această seară, tricolorii trebuie să lege victoriile. Iar duelul cu Polonia are o importanță aparte. În primul rând, Ianis Hagi și colegii săi au prilejul revanșei, în fața unei echipe care ne-a strivit, pur și simplu, la Varșovia. Și, pe lângă acest aspect, victoria e necesară, ca să mai ștergem impresia catastrofală pe care am lăsat-o până acum, în Nations League, pierzând tot.

În acest context, Gheorghe Hagi (61 de ani) ar fi luat deja decizia în privința formulei de start. Sport.ro a arătat aici echipa probabilă pe care selecționerul o va trimite pe teren, diseară, pe „Arena Națională“, de la ora 21:45.

Florinel Coman, „pariul“ lui Hagi

Printre cele mai interesante decizii ale lui Hagi se numără includerea lui Coman, în primul 11, în postura de vârf împins. S-a ajuns aici și pentru că Louis Munteanu, probabil prima variantă a selecționerului, e accidentat și a ratat convocarea. Dar, dincolo de absența lui Louis Munteanu, Coman are și niște argumente, în favoarea titularizării sale, în atac.

În primul rând, Florinel (28 de ani) a fost mereu printre preferații lui Hagi. Dovadă și faptul că selecționerul l-a readus în circuitul naționalei, după ce Coman a lipsit din lot, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2026. Pe fondul marginalizării sale, la Al-Gharafa (Qatar), regretatul Mircea Lucescu l-a sărit pe Florinel din schemă.

Rechemat sub tricolor de Hagi, fostul golgheter al FCSB-ului a răsplătit imediat încrederea selecționerului. În amicalele din iunie, care au marcat revenirea lui Hagi în funcția de selecționer, Florinel a punctat în partida cu Țara Galilor, câștigată cu 2-1 pe Stadionul Steaua. Înainte de această reușită, Coman înscrise și la ultima sa prezență pe teren, în tricoul României. Se întâmpla pe 18 noiembrie 2024, în meciul România – Cipru (4-1) din Nations League. Atunci, trimis pe teren de Mircea Lucescu, în ceea ce a fost ultimul său meci cu „Il Luce“ pe bancă, Florinel a înscris o dată și a oferit o pasă de gol.

Florinel Coman, cifre mai bune, la Al-Gharafa, în ultimele săptămâni

Dincolo de faptul că a marcat pentru România, la două din ultimele sale trei selecții, Florinel Coman are și argumentul formei sale de moment. În Qatar, de la finalul lunii octombrie, el a început să primească mai multe minute din partea antrenorului Pedro Martins. Acesta l-a folosit pe Coman pe postul de vârf împins. Iar românul a marcat două goluri: pe 26 octombrie, în meciul cu Al-Ahli Jeddah din Liga Campionilor și pe 7 noiembrie, în campionat, în partida cu Al-Duhail.

De-a lungul carierei sale de până acum, Florinel Coman a adunat 22 de selecții și 3 goluri, la prima reprezentativă.

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