„Pariul“ lui Hagi: jucătorul pe care l-a readus la națională poate fi „arma secretă“ a României în meciul cu Polonia

România – Polonia e un veritabil moment al adevărului pentru naționala lui Hagi! Pentru că, după cum a admis chiar selecționerul, vremea experimentelor a trecut după înfrângerile succesive din septembrie și octombrie.

Începând din această seară, tricolorii trebuie să lege victoriile. Iar duelul cu Polonia are o importanță aparte. În primul rând, Ianis Hagi și colegii săi au prilejul revanșei, în fața unei echipe care ne-a strivit, pur și simplu, la Varșovia. Și, pe lângă acest aspect, victoria e necesară, ca să mai ștergem impresia catastrofală pe care am lăsat-o până acum, în Nations League, pierzând tot.

În acest context, Gheorghe Hagi (61 de ani) ar fi luat deja decizia în privința formulei de start. Sport.ro a arătat aici echipa probabilă pe care selecționerul o va trimite pe teren, diseară, pe „Arena Națională“, de la ora 21:45.

Florinel Coman, „pariul“ lui Hagi

Printre cele mai interesante decizii ale lui Hagi se numără includerea lui Coman, în primul 11, în postura de vârf împins. S-a ajuns aici și pentru că Louis Munteanu, probabil prima variantă a selecționerului, e accidentat și a ratat convocarea. Dar, dincolo de absența lui Louis Munteanu, Coman are și niște argumente, în favoarea titularizării sale, în atac.

În primul rând, Florinel (28 de ani) a fost mereu printre preferații lui Hagi. Dovadă și faptul că selecționerul l-a readus în circuitul naționalei, după ce Coman a lipsit din lot, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2026. Pe fondul marginalizării sale, la Al-Gharafa (Qatar), regretatul Mircea Lucescu l-a sărit pe Florinel din schemă.