Fenway Sports Group Holdings, conglomeratul american de investiţii şi management sportiv, care patronează clubul englez Liverpool (printre alte cluburi sportive), este interesat de achiziţionarea echipei Getafe (Spania), pentru a-şi extinde portofoliul.

Potrivit Daily Mail, grupul din Boston i-ar fi însărcinat pe doi dintre foştii săi directori sportivi - Michael Edwards şi Julian Ward - precum şi pe directorul său de dezvoltare fotbalistică, Pedro Marques, să evalueze cluburile europene cu potenţial de creştere. Şi, deocamdată, Getafe este cel mai probabil candidat după analizarea a 25 de cluburi, inclusiv Malaga (Spania) şi Toulouse (Franța). Primul a fost exclus după o evaluare a situaţiei sale financiare, în timp ce cel de-al doilea nu a reuşit, în cele din urmă, să îndeplinească aşteptările.

S-au făcut deja primii pași



Fenway Sports Group a solicitat deja informaţii despre Getafe, potrivit Agerpres. Mai mult decât atât, o delegaţie de la Fenway Sports Group a zburat în Spania pentru a începe procesul de revizuire a conturilor şi infrastructurii lui Getafe, cu un rezultat satisfăcător. Conversaţiile dintre ambele părţi au fost pozitive.

O afacere de 120 de milioane de euro

În luna iunie, când au apărut primele informaţii despre interesul iniţial al grupului de investiţii, Angel Torres a respins vânzarea clubului Getafe: "Nu. Clubul nu a fost de vânzare de când am sosit eu. Sunt aici de 25 de ani şi, în fiecare an, apare câte un jurnalist care spune aşa ceva, iar acum se pare că e vorba de Liverpool. Dar nu, clubul nu este de vânzare. Într-o zi va trebui să plec, dar până atunci, mai este un drum lung de parcurs".

Mai exact, Torres, în vârstă de 73 de ani, doreşte să finalizeze renovarea stadionului lui Getafe, lucrările aflându-se în plină desfăşurare, fiind aşteptate să se încheie până la sfârşitul anului 2027.

Angel Torres este preşedintele clubului Getafe din 2002 şi deţine 99,5% din acţiunile acestei grupări. Conform Daily Mail, preţul de vânzare a clubului Getafe ar putea depăşi suma de 120 de milioane de euro, cu o creştere ulterioară, odată ce renovarea stadionului va fi finalizată.

În ultimii ani, modelul finanțării mai multor echipe, de către același patronat, a devenit tot mai răspândit în lume. Inclusiv Dan Șucu, patron la Rapid, a ajuns să achiziționeze pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa (Italia), în urma unei tranzacții de peste 40 de milioane de euro, în decembrie 2024.

