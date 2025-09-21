El a fost la cârma mai multor cluburi din Women's Super League (Campionatul Angliei feminin), precum Liverpool (2012-2015 şi 2021-2025), pe care l-a condus la titlu în 2013 şi 2014, punând capăt dominaţiei formaţiei Arsenal din acea perioadă.

În 2021, s-a întors la clubul de pe Mersey pentru a readuce echipa în prima divizie.

Beard a antrenat West Ham United, Chelsea, Boston Breakers, Millwall, Bristol City şi Burnley, unde a demisionat în această vară, după doar două meciuri. Omagiile s-au înmulţit pe reţelele de socializare, precum cel al echipei Reds: „Matt nu a fost doar un antrenor extrem de dedicat şi performant, ci şi o persoană cu o integritate reală şi o mare căldură, pe care toţi cei cu care a lucrat la club o vor aminti întotdeauna cu sinceră afecţiune”.

Soţia sa, Deb, a scris şi ea pe reţelele sociale: „Cu imensă tristeţe anunţăm că frumosul nostru Matthews Beard a decedat în această seară (sâmbătă) la ora 19:28. A fost un soţ, un tată, un fiu, un frate şi un unchi iubitor. A fost un om extraordinar şi atent, iubit de toţi cei care au avut plăcerea să-l cunoască.”



WSL a anunţat duminică că cluburile din primele două divizii vor ţine un minut de reculegere înainte de începerea meciurilor, în memoria lui Beard.

news.ro

