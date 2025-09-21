Real Madrid vrea să-l transfere pe jucătorul aflat ”pe val” la Liverpool!

Real Madrid vrea să-l transfere pe jucătorul aflat "pe val" la Liverpool!
Real Madrid vrea să mai dea o lovitură în viitorul apropiat. Fosta campioană a Europei a pus ochii pe unul dintre jucătorii lui Liverpool.

Ryan GravenberchLiverpoolReal Madrid
Ryan Gravenberch (23 de ani), mijlocașul celor de la Liverpool, este ”pe val” în acest debut de sezon la echipa sa. În meciul cu Everton, câștigat de campioana Angliei cu 2-1, olandezul a înscris un gol superb și a bifat un assist.

Real Madrid vrea să-l transfere pe Ryan Gravenberch 

Real Madrid ar vrea să facă tot posibilul pentru a-l transfera, dar a fost ”descurajată” de prețul cerut de Liverpool în schimbul jucătorului. 

Nu mai puțin de 75 de milioane de euro ar vrea Liverpool pentru jucătorul crescut de Ajax Amsterdam, scriu spaniolii de la Fichajes.

În acest debut de sezon, Gravenberch a reușit două goluri și două assist-uri în cinci partide pentru cei de la Liverpool, în toate competițiile.

Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”

Kylian Mbappe, fotbalistul lui Real Madrid, a sugerat că Ousmane Dembele, colegul său de la naționala Franței, ar merita să câștige trofeul individual mult râvnit în rândul fotbaliștilor.

Francezul consideră că Dembele a avut un an de succes și că Balonul de Aur ar trebui să-i vină chiar acasă, fără să se deplaseze la ceremonia de la Paris.

”Ousmane merită, l-am susținut încă de la început. Dacă era după mine, i-aș fi adus trofeul direct acasă”, a spus Kylian Mbappe la Telefoot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

