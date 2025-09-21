Real Madrid vrea să-l transfere pe jucătorul aflat ”pe val” la Liverpool!

Ryan Gravenberch (23 de ani), mijlocașul celor de la Liverpool, este ”pe val” în acest debut de sezon la echipa sa. În meciul cu Everton, câștigat de campioana Angliei cu 2-1, olandezul a înscris un gol superb și a bifat un assist.



Real Madrid vrea să-l transfere pe Ryan Gravenberch



Real Madrid ar vrea să facă tot posibilul pentru a-l transfera, dar a fost ”descurajată” de prețul cerut de Liverpool în schimbul jucătorului.



Nu mai puțin de 75 de milioane de euro ar vrea Liverpool pentru jucătorul crescut de Ajax Amsterdam, scriu spaniolii de la Fichajes.



În acest debut de sezon, Gravenberch a reușit două goluri și două assist-uri în cinci partide pentru cei de la Liverpool, în toate competițiile.

