Antrenorul român nu se poate baza pe doi dintre cei mai importanți oameni din atac, Giannis Konstantelias și Kiril Despodov.



Unul dintre absenți, surpriză de ultim moment



Dacă absența bulgarului Despodov era deja cunoscută, cea a lui Konstantelias a venit pe neașteptate, anunță grecii. Mijlocașul internațional grec, care ratase și meciul anterior cu Atromitos din cauza unor probleme la spate, a fost scos din lot în ultimul moment din cauza unei viroze.



Situația este cu atât mai complicată cu cât celălalt om de gol, Kiril Despodov, este și el indisponibil. Extrema din Bulgaria a suferit o ruptură musculară la cvadriceps în timpul unui antrenament al echipei naționale și va mai lipsi cel puțin alte două partide, cu Levadiakos în Cupă și cu Panetolikos în campionat.



Totuși, Lucescu a primit și o veste bună. Mijlocașul Mady Camara a depășit accidentarea suferită în meciul cu Atromitos și a fost inclus în lotul pentru confruntarea cu OFI.



Pe lista convocaților și-au făcut loc și două nume noi, proaspăt transferate. Este vorba despre italienii Alessandro Voliaco, fundaș central, și Alessandro Bianco, mijlocaș, care ar putea debuta la formația din Salonic, cel mai probabil din postura de rezerve.

