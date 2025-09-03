Majoritatea rivalelor lui PAOK Salonic au obținut victorii, unele dintre ele la scoruri impresionante, trimițând un avertisment serios către formația din Salonic.



Demonstrație de forță a francezilor



Cele mai puternice semnale au venit din Ligue 1, unde cele două reprezentante care o vor înfrunta pe PAOK și-au arătat colții. Lille a fost de neoprit în deplasarea de la Lorient, pe care a demolat-o cu un neverosimil 7-1 (vezi rezumatul aici). Chiar dacă la pauză a fost 0-0, echipa din nordul Franței s-a dezlănțuit în repriza secundă, marcând cinci goluri din minutul 77 și până la final.



Nici Lyon nu s-a lăsat mai prejos și a învins-o pe marea rivală Marseille, scor 1-0. Deși au avut un om în plus pentru o bună parte din meci, cei de la Lyon au obținut victoria grație unui autogol, suficient însă pentru a-și asigura toate punctele și un moral excelent.



În Spania, echipele pe care le va întâlni trupa lui Lucescu au avut o rundă mai puțin reușită. Celta Vigo a salvat un punct pe final în meciul cu Villarreal, scor 1-1, grație unei reușite venite în al patrulea minut de prelungiri. De cealaltă parte, Betis a cedat pe teren propriu, 1-2, în fața celor de la Athletic Bilbao, golul de onoare fiind marcat tot în prelungiri.



Maccabi Tel Aviv a făcut scor, 4-0 cu Maccabi Netanya, Ludogorets, echipa bulgară, a trecut cu 2-1 de Botev Plovdiv, iar elvețienii de la Young Boys s-au impus cu 3-1 în fața lui Lugano. Brann a terminat la egalitate, 2-2, în deplasarea de la Kristiansund, după ce a condus cu 2-0.



Rezultatele obținute de adversarele lui PAOK din grupa principală a Ligii Europa:

