PAOK, din nou adversara lui FCSB? Reacția lui Răzvan Lucescu după ce a spulberat Rijeka

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, s-a calificat în faza principală din Europa League, după ce a eliminat Rijeka.

PAOK a pierdut manșa tur din Croația contra celor de la Rijeka, scor 1-0, însă formația din Grecia a câștigat clar returul de pe Toumba, scor 5-0. Pentru echipa lui Răzvan Lucescu au marcat Meite (12'), Konstantelias (25'), Chalov (56'), Giakoumakis (77') și Pelkas (89').

La fel ca în sezonul trecut, PAOK va participa în faza principală din Europa League și ar putea da din nou peste FCSB. Campioana României a învins de trei ori echipa lui Răzvan Lucescu în stagiunea precedentă - o dată în grupă și de două ori în play-off-ul pentru optimi.

Răzvan Lucescu s-a arătat foarte mulțumit de atitudinea și prestația jucătorilor săi contra lui Rijeka, însă antrenorul lui PAOK spune că și-a mutat deja atenția asupra campionatului din Grecia.

"Este o victorie foarte importantă pentru noi. Ne-am calificat în faza principală din Europa League, iar această performanță ne ajută în procesul nostru de evoluție.

Numai o persoană naivă nu ar fi satisfăcută de prestația noastră de astăzi. Totuși, mâine e nouă zi și trebuie să ne pregătim deja pentru meciul de campionat cu Atromitos, de duminică. În ceea ce privește meciul de azi, consideră că echipa mai bună s-a calificat. Nu meritam să pierdem în Croația.

Sunt foarte mulțumit de atitudinea arătată de jucătorii mei. Acum contează doar următorul meci, chiar dacă este foarte importantă competiția Europa League", a spus Răzvan Lucescu.

FOTO Urnele pentru Europa League. Tragerea la sorți e azi, de la 14:00

VIDEO Rezumat FCSB - Aberdeen 3-0

Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
Jose Mourinho, OUT de la Fenerbahce chiar &icirc;nainte de tragerea la sorți pentru Europa League!
Perfectul simplu care aduce mai mult ca perfectul. Caramavrov apreciază spiritul Craiovei și remarcă revenirea FCSB-ului
Suma c&acirc;știgată de Universitatea Craiova după calificarea istorică &icirc;n Conference League
S-a dus departe: modul inedit prin care Emma Răducanu s-a pregătit de meciul greu cu Rybakina de la US Open
FCSB și-a ales una dintre cele opt adversare din Europa League: O idee bună!
Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: &rdquo;Am făcut o ofertă&rdquo;

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: &rdquo;Dacă &icirc;l dă, &icirc;l iau&rdquo;

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: Asta spune regulamentul UEFA

Un nou patron &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;El e acum numărul 1&rdquo;

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana Rom&acirc;niei se califică din nou &icirc;n Europa League

Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

&bdquo;De frica&rdquo; CCR, guvernul Bolojan a &bdquo;spart&rdquo; Pachetul 2 &icirc;n șase &bdquo;pachețele&rdquo;. Lista măsurilor asumate oficial

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

