PAOK, din nou adversara lui FCSB? Reacția lui Răzvan Lucescu după ce a spulberat Rijeka

Răzvan Lucescu, după PAOK - Rijeka 5-0: "Echipa mai bună s-a calificat. Nu meritam să pierdem în Croația"

PAOK a pierdut manșa tur din Croația contra celor de la Rijeka, scor 1-0, însă formația din Grecia a câștigat clar returul de pe Toumba, scor 5-0. Pentru echipa lui Răzvan Lucescu au marcat Meite (12'), Konstantelias (25'), Chalov (56'), Giakoumakis (77') și Pelkas (89').



La fel ca în sezonul trecut, PAOK va participa în faza principală din Europa League și ar putea da din nou peste FCSB. Campioana României a învins de trei ori echipa lui Răzvan Lucescu în stagiunea precedentă - o dată în grupă și de două ori în play-off-ul pentru optimi.



Răzvan Lucescu s-a arătat foarte mulțumit de atitudinea și prestația jucătorilor săi contra lui Rijeka, însă antrenorul lui PAOK spune că și-a mutat deja atenția asupra campionatului din Grecia.



"Este o victorie foarte importantă pentru noi. Ne-am calificat în faza principală din Europa League, iar această performanță ne ajută în procesul nostru de evoluție.



Numai o persoană naivă nu ar fi satisfăcută de prestația noastră de astăzi. Totuși, mâine e nouă zi și trebuie să ne pregătim deja pentru meciul de campionat cu Atromitos, de duminică. În ceea ce privește meciul de azi, consideră că echipa mai bună s-a calificat. Nu meritam să pierdem în Croația.



Sunt foarte mulțumit de atitudinea arătată de jucătorii mei. Acum contează doar următorul meci, chiar dacă este foarte importantă competiția Europa League", a spus Răzvan Lucescu.

