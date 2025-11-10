VIDEO Răzvan Lucescu, pe urmele tatălui după ce a pierdut derby-ul Greciei! De ce a dat vina pe arbitri

Răzvan Lucescu, pe urmele tatălui după ce a pierdut derby-ul Greciei! De ce a dat vina pe arbitri Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

PAOK Salonic a fost învinsă de Panathinaikos cu 2-1.

TAGS:
PAOK SalonicPanathinaikosGiannis KonstanteliasRafa BenitezRazvan Lucescu
Din articol

PAOK Salonic, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, a fost învinsă duminică seara, în deplasare, cu 2-1 de Panathinaikos Atena, în derby-ul etapei a 10-a din Grecia.

Pentru PAOK a înscris Giannis Konstantelias, în minutul 61, care a redus din diferență după ce Panathinaikos, antrenată acum de Rafa Benitez, marcase de două ori în prima repriză, prin sârbul Milos Pantovic (20) şi croatul Tin Jedvaj (31).

La conferința de presă, Răzvan Lucescu a preluat discursul ”brevetat” de tatăl său, Mircea Lucescu, și a dat vina pe arbitrii derby-ului.

”Astăzi, s-au întâmplat lucruri în afara regulamentului. Ăsta ar fi trebuit să fie rolul arbitrilor: să protejeze jucători precum Konstantelias. 

În multele situații când adversarii l-au ținut pe Konstantelias, centralul nu a acordat niciun cartonaș galben.

Nu știu cât de gravă este accidentarea lui (n.r. - Konstantelias). Vom evalua și sper să fie ceva minor”, a declarat Lucescu junior.

Giannis Konstantelias, mijlocaș ofensiv în vârstă de 23 de ani, este un produs 100% al clubului din Salonic și unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai naționalei Greciei.

Cum arată acum clasamentul din Super Liga Greciei

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce spune Traian Băsescu despre candidații la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Atac la Daniel Băluță
Ce spune Traian Băsescu despre candidații la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Atac la Daniel Băluță
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Cam subțire, Dennis! Ce notă a primit Man &icirc;n &rdquo;măcelul&rdquo; AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5
Cam subțire, Dennis! Ce notă a primit Man în ”măcelul” AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5
&bdquo;Bagheta magică&ldquo; a lui Kopic face minuni: Dinamo, dovada unei transformări spectaculoase
„Bagheta magică“ a lui Kopic face minuni: Dinamo, dovada unei transformări spectaculoase
Gata! Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu un jucător de la FCSB: &rdquo;Să rupă banca&rdquo;
Gata! Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu un jucător de la FCSB: ”Să rupă banca”
Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Dennis Politic a uitat de Dinamo: &rdquo;Mă uit la meciurile lor, dar nu mă &icirc;ncearcă nimic&rdquo;
Dennis Politic a uitat de Dinamo: ”Mă uit la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Cu un cablu de telefon &icirc;n nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: &bdquo;Eram &icirc;nglodat &icirc;n datorii&rdquo;

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Gigi Becali a intrat &icirc;n direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. Ia joacă tu, mă, mijlocaș!

Gigi Becali a intrat în direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. "Ia joacă tu, mă, mijlocaș!"



Recomandarile redactiei
Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
&bdquo;Bagheta magică&ldquo; a lui Kopic face minuni: Dinamo, dovada unei transformări spectaculoase
„Bagheta magică“ a lui Kopic face minuni: Dinamo, dovada unei transformări spectaculoase
Cam subțire, Dennis! Ce notă a primit Man &icirc;n &rdquo;măcelul&rdquo; AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5
Cam subțire, Dennis! Ce notă a primit Man în ”măcelul” AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5
Gata! Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu un jucător de la FCSB: &rdquo;Să rupă banca&rdquo;
Gata! Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu un jucător de la FCSB: ”Să rupă banca”
Dennis Politic a uitat de Dinamo: &rdquo;Mă uit la meciurile lor, dar nu mă &icirc;ncearcă nimic&rdquo;
Dennis Politic a uitat de Dinamo: ”Mă uit la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro &icirc;n Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic &rdquo;coboară&rdquo; &icirc;n Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Pe urmele tatălui? Edi Iordănescu poate deveni rivalul lui Răzvan Lucescu &icirc;n Grecia
Pe urmele tatălui? Edi Iordănescu poate deveni rivalul lui Răzvan Lucescu în Grecia
PAOK, victorie importantă &icirc;n campionat! A trecut de&nbsp;Panathinaikos, &icirc;ntr-un meci cu cinci goluri
PAOK, victorie importantă în campionat! A trecut de Panathinaikos, într-un meci cu cinci goluri
Probleme pentru Răzvan Lucescu! PAOK, decimată &icirc;n ofensivă &icirc;naintea meciului cu OFI. Două vedete sunt out
Probleme pentru Răzvan Lucescu! PAOK, decimată în ofensivă înaintea meciului cu OFI. Două vedete sunt out
Transfer istoric la PAOK! Perla lui Răzvan Lucescu semnează &icirc;n Bundesliga pentru o sumă record
Transfer istoric la PAOK! Perla lui Răzvan Lucescu semnează în Bundesliga pentru o sumă record
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!