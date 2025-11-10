Pentru PAOK a înscris Giannis Konstantelias , în minutul 61, care a redus din diferență după ce Panathinaikos, antrenată acum de Rafa Benitez , marcase de două ori în prima repriză, prin sârbul Milos Pantovic (20) şi croatul Tin Jedvaj (31).

PAOK Salonic, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu , a fost învinsă duminică seara, în deplasare, cu 2-1 de Panathinaikos Atena, în derby-ul etapei a 10-a din Grecia.

La conferința de presă, Răzvan Lucescu a preluat discursul ”brevetat” de tatăl său, Mircea Lucescu, și a dat vina pe arbitrii derby-ului.

”Astăzi, s-au întâmplat lucruri în afara regulamentului. Ăsta ar fi trebuit să fie rolul arbitrilor: să protejeze jucători precum Konstantelias.

În multele situații când adversarii l-au ținut pe Konstantelias, centralul nu a acordat niciun cartonaș galben.

Nu știu cât de gravă este accidentarea lui (n.r. - Konstantelias). Vom evalua și sper să fie ceva minor”, a declarat Lucescu junior.

Giannis Konstantelias, mijlocaș ofensiv în vârstă de 23 de ani, este un produs 100% al clubului din Salonic și unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai naționalei Greciei.

Cum arată acum clasamentul din Super Liga Greciei

