Primul interviu al lui Eriksen după momentul tragic de la EURO 2020: „Am murit pentru cinci minute!” Mondialul din Qatar, obiectivul său

Atacantul danez s-a prăbușit pe teren în timpul meciului dintre Danemarca și Finlanda de la EURO 2020, încheiat 0-1, după ce a fost reluat. Eriksen a fost resuscitat chiar pe gazon, sub privirile terifiate ale coechipierilor săi, după ce a suferit un stop cardiac, iar de atunci i-a fost implantat un defibrilator.

Situația fotbalistului a dus și la plecarea sa de la Inter, deoarece regulile din campionatul Italiei nu îi permit să evolueze cu un astfel de dispozitiv, însă, agentul său a anunțat că fotbalistul și-a decis deja următoarea destinație, pe care o va anunța chiar el.

Danezul a oferit primul său interviu după momentul tragic petrecut la EURO 2020 și a avut un mesaj pentru fanii săi, care l-au sprijinit în tot procesul de recuperare.

„A fost uimitor faptul că atâtea persoane au simțit nevoia să îmi scrie sau să îmi trimită flori. A avut un impact mare asupra multor persoane, care au simțit nevoia ca eu și familia mea să știm că sunt alături de noi. Mă face foarte fericit asta.

La spital îmi tot spuneau că am primit și mai multe flori. A fost ciudat, nu mă așteptam ca lumea să îmi trimită flori pentru că am murit pentru cinci minute. A fost extraordinar, m-a ajutat foarte mult să primesc acele urări. Lumea îmi scrie în continuare.

Le-am mulțumit celor pe care i-am întâlnit în persoană, doctorilor, coechipierilor mei, familiilor lor. Dar tuturor fanilor care mi-au trimis mii de scrisori, e-mail-uri și flori, sau care au venit la mine pe stradă, atât în Italia, cât și în Danemarca, le mulțumesc pentru sprijinul primit, care m-a ajutat să trec peste asta”, a mărturisit Eriksen în interviul pentru DR.

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8