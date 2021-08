Prima apariție publică a lui Eriksen după șocul de la Euro 2020! Atacantul s-a întâlnit cu colegii de la Inter

Christian Eriksen (29 ani) a fost protagonistul unui moment terifiant la Euro 2020.

Căpitanul Danemarcei s-a prăbușit pe gazon, în meciul cu Finlanda, după ce a suferit un stop cardiac, iar medicii au fost nevoiți să îl resusciteze. După mai multe manevre de resuscitare, Eriksen a fost readus la viață cu ajutorul defibrilatorului și transportat la spital.

Jucătorul și-a revenit și a fost operat, iar la mai bine de o lună de la tragicul incident, s-a reunit cu coechipieri săi de la Inter. Clubul a postat un clip pe conturile oficiale, aceasta fiind și prima apariție publică a mijlocașului. Eriksen a fost întâmpinat de colegi, printre care s-a aflat și Ionuț Radu, iar apoi a mers să discute și cu antrenorul Simone Inzaghi.

La final, jucătorii au ieșit la antrenament, iar fotbalistul a fost aplaudat de toți coechipierii săi, vizibil emoționat de moment.

???? | VIDEO Eriksen ritorna al Suning Training Centre ???? pic.twitter.com/jp6CWqVnAV — Inter ???????????? (@Inter) August 4, 2021

„L-am văzut mort!” Colegii, speriați de momentul teribil de pe teren



Martin Braithwaite, colegul lui Eriksen de la națională, a fost unul dintre jucătorii care au făcut zid în jurul fotbalistului prăbușit pe teren. Recent, acesta a vorbit într-un documentar cum a trăit momentul.

„Am experimentat una dintre cele mai teribile situații din viața mea. Ceea ce trebuia să fie cel mai important eveniment din istoria Danemarcei s-a transformat într-un coșmar. A fost un șoc ceea ce s-a întâmplat în acea seară. A existat un moment în care m-am uitat la el și era dus. Când îl vezi și îi vezi corpul... persoana acea părea moartă. Știi imediat. Asta am văzut.

Am început să mă rog pentru el. Am simțit că era singurul lucru pe care îl puteam face la acel moment. Să mă uit spre Dumnezeu. Este ceva ce nu mai vreau să văd vreodată... acei doctori care încercau să îl salveze. La final am avut un final fericit. Christian e bine, iar asta e singurul lucru pe care l-am vrut”, a declarat atacantul Barcelonei.