"L-am văzut mort". Dezvăluiri cutremurătoare făcute de un coleg al lui Eriksen, după tragedia de la EURO 

Martin Braithwaite a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre momentele pe care le-a trăit la EURO 2020.

Jucătorul danez a vorbit despre momentul tragic de la EURO 2020, din timpul partidei dintre Danemarca și Finlanda. La sfârșitul primei reprize, Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren, iar clipele care au urmat au fost de-a dreptul impresionante.

"Am experimentat una dintre cele mai teribile situații din viața mea. Ceea ce trebuia să fie cel mai important eveniment din istoria Danemarcei s-a transformat într-un coșmar. A fost un șoc ceea ce s-a întâmplat în acea seară. A existat un moment în care m-am uitat la el și era dus. Când îl vezi și îi vezi corpul... persoana acea părea moartă. Știi imediat. Asta am văzut", a mărturisit Braithwaite, în cadrul unui documentar.

"Am început să mă rog pentru el. Am simțit că era singurul lucru pe care îl puteam face la acel moment. Să mă uit spre Dumnezeu. Este ceva ce nu mai vreau să văd vreodată... acei doctori care încercau să îl salveze. La final am avut un final fericit. Christian e bine, iar asta e singurul lucru pe care l-am vrut", a adăugat acesta.