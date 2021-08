Simon Kjaer vorbește despre cazul lui Christian Eriksen: „Nu sunt un erou! Aș fi făcut la fel dacă era un adversar”

Simon Kjaer a vorbit despre trăirile din startul Euro 2020, când Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Christian Eriksen (28 ani) a fost protagonistul unui moment care a marcat Euro 2020. Din păcate, fotbalistul nu a ieșit în evidență prin realizările sportive, așa cum a făcut-o de fiecare dată, ci printr-un eveniment dramatic, care i-ar fi putut încheia viața.

Kjaer, fotablistul cu inițiativă

În primul meci de la Campionatul European, în fața propriilor suporteri, contra Finlandei (0-1), Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon în minutul 46. Cel care a sărit imediat în ajutorul mijlocașului danez a fost Simon Kjaer (32 ani).

Fundașul lui AC Milan s-a comporat ca un adevărat lider, s-a asigurat că Eriksen nu și-a înghițit limba, și-a dat seama de gravitatea situației și a chemat instant medicii. Apoi a consolat-o pe soția fotbalistului de la Inter și a format un paravan alături de coechipieri, pentru ca intimitatea lui Eriksen să fie respectată în acele momente cumplite.

Kjaer a vorbit despre acel episod trist din startul Euro 2020 într-un interviu alocat presei din Italia. Apărătorul central susține că a acționat din instinct și că cel mai important lucru este că Eriksen se simte bine și a trecut peste această cumpănă din viața sa.

Kjaer: „ Am acționat din instinct”



„A fost o zi istorică pentru toți danezii, primul meci de la Campionatul European jucat acasă. Apoi, s-a întâmplat ce am văzut cu toții. Am încercat să rămân lucid, ca toți colegii mei. A fost un efort de echipă, am fi făcut același lucru și dacă ar fi fost un adversar. Singurul lucru care contează e că Christian e bine acum.

Nu sunt un erou. Am făcut totul din instinct, fără să mâ gândesc. A fost prima dată când am trăit asta și sper că va fi și ultima.

Sper că această imagine a conștientizat lumea cu privire la acest subiect. Medicii au fost foarte buni, au intervenit imediat, dar este esențial să știi ce să faci în anumite momente. Poți salva o viață”, a declarat Simon Kjaer în corriere.it.

Fără Christian Eriksen, Danemarca a ajuns până în semifinalele Euro 2020, unde a fost învinsă cu 2-1 de Anglia, după un penalty discutabil oferit de arbitru în minutul 104. Cu atât mai mult, camerele de luat vederi au susprins două mingi pe teren la acțiunea când Sterling a obținut lovitura de pedeapsă.

Tweet Danemarca Christian Eriksen Simon Kjaer Citeste si: Prezentarea lui Edi Iordănescu la FCSB, joi, de la ora 14:30, live pe PRO X și www.sport.ro Românii joacă la PRO TV! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30!