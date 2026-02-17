Fotografia postată de George Pușcaș înainte de a semna cu Dinamo

Transferul lui George Pușcaș la Dinamo este ca și rezolvat, iar atacantul a transmis un prim semnal clar fanilor.

Internaționalul român a publicat pe rețelele sociale o fotografie din sala de forță, unde lucrează intens pentru a reveni la forma optimă.

Mutarea a fost confirmată și de președintele clubului, Andrei Nicolescu, care a anunțat că înțelegerea este completă, iar semnătura este doar o formalitate.