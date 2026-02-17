Fotografia postată de George Pușcaș înainte de a semna cu Dinamo

Fotografia postată de George Pușcaș înainte de a semna cu Dinamo Superliga
Atacantul este gata să semneze în Superliga.

George PuscasDinamo
Transferul lui George Pușcaș la Dinamo este ca și rezolvat, iar atacantul a transmis un prim semnal clar fanilor. 

Internaționalul român a publicat pe rețelele sociale o fotografie din sala de forță, unde lucrează intens pentru a reveni la forma optimă.

Mutarea a fost confirmată și de președintele clubului, Andrei Nicolescu, care a anunțat că înțelegerea este completă, iar semnătura este doar o formalitate. 

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan. 

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.

De asemenea, ultima apariție oficială a fost într-un meci cu Beşiktaş, în iunie 2025.

Cota atacantului a scăzut drastic în ultimii ani. Dacă în 2020, pe vremea când juca la Reading, era evaluat la 6 milioane de euro, acum a ajuns la aproximativ 900.000 de euro.

