Fotografia postată de George Pușcaș înainte de a semna cu Dinamo

Transferul lui George Pușcaș la Dinamo este ca și rezolvat, iar atacantul a transmis un prim semnal clar fanilor.
Internaționalul român a publicat pe rețelele sociale o fotografie din sala de forță, unde lucrează intens pentru a reveni la forma optimă.
Mutarea a fost confirmată și de președintele clubului, Andrei Nicolescu, care a anunțat că înțelegerea este completă, iar semnătura este doar o formalitate.
George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an
Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.
Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.
Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.
De asemenea, ultima apariție oficială a fost într-un meci cu Beşiktaş, în iunie 2025.
Cota atacantului a scăzut drastic în ultimii ani. Dacă în 2020, pe vremea când juca la Reading, era evaluat la 6 milioane de euro, acum a ajuns la aproximativ 900.000 de euro.