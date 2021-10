"Am început să plâng când am aflat ce s-a întâmplat". Romelu Lukaku, declarație sfâșietoare despre Christian Eriksen 

Într-un interviu acordat pentru site-ul UEFA, atacantul belgian a vorbit despre evenimentul tragic petrecut la Campionatul European, atunci când Christian Eriksen a suferit un infarct în finalul primei reprize din meciul Danemarca - Finlanda.

"Meciul cu Rusia a fost foarte greu. În perioada de la Inter, am petrecut mai mult timp cu Christian decât cu mama, băiatul și fratele meu. Camera lui era lângă a mea, ne jucam Call of Duty.

Când am aflat ce s-a întâmplat, am început să plâng. Am vorbit constant cu el", a declarat Eriksen.

"Am decis să joc pentru el la acel turneu. Am vrut să-i arăt că sunt alături de el. I-am trimis și un mesaj atunci, m-am bucurat că a putut să-mi răspundă", a adăugat acesta.