Primele imagini cu sicriul lui Maradona! HAOS pe strazile din Argentina! Fanii au luat cu asalt Casa Rosada pentru a-i aduce un ultim omagiu

Argentinienii s-au strans din timpul noptii in fata sediului Guvernului unde a fost depus corpul lui Maradona.

Fanii legendarului fotbalist au luat cu asalt curtea Casei Rosada la ora 6 dimineata (ora 11 ora Romaniei), cand s-au deschis portile pentru ca oamenii sa-i poate aduce un ultim omagiu.

Cei care l-au iubit au stat ore intregi pe strazi, asteptand momentul de a ajunge langa Maradona. In momentul in care autoritatile le-au permis accesul, fanii s-au inghesuit, uitand de regulile de distantare sociala impuse in pandemie.

¡ASÍ NO! Descontrol e incidentes en la apertura de las puertas al velatorio de Diego. pic.twitter.com/YztQVsDsfq — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020

Potrivit publicatiei TyC, sicriul lui Maradona va fi inchis, iar oamenii vor putea sa-si ia ramas-bun de la el timp de 10 ore. Iata primele imagini din Casa Rosada, acolo unde se afla sicriul fostului mare fotbalist:

Sobran las palabras. El último adiós a Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/yeBbK3zWNf — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020