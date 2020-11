"A fost cel mai mare, un talent iesit din comun!" Iosif Rotariu, devastat de moartea lui Maradona! Amintiri de la CM 1990: ce a facut D10S dupa egalul cu Romania

Diego Maradona a incetat din viata la varsta de 60 de ani.

Romanul care i-a tinut piept marelui fotbalist argentinian la Campionatul Mondial din Italia 1990, Iosif Rotariu, a vorbit despre moartea lui Maradona.

Fostul stelist s-a declarat extrem de afectat de vestea care i-a socat pe toti iubitorii fotbalului. Rotariu si-a amintit de momentele petrecute in meciul de acum 30 de ani, incheiat cu scorul de 1-1.

"Am primit vestea greu, parca s-a rupt ceva din mine. Sunt fara cuvinte. Am fost aproape de el, a fost un idol de-al meu, l-am considerat cel mai mare fotbalist din istoria fotbalului mondial, un talent urias. Fiind si aproape de el la Cupa Mondiala, s-a rupt ceva din mine. Sunt fara cuvinte...

Poti sa uiti un meci contra lui Maradona, cand il intalnesti o singura data in viata? Cine stie cati jucatori au avut posibilitatea sa-l intalneasca? Au fost unele intrari mai dure, mai agresive, ca nu aveam alta modalitate de a-l opri, a fost cel mai bun din istorie. Avand si emotiile de pe teren atunci, am apelat la toate mijloacele posibile sa-l anihilez. Nu aveam intentia de a-l lovi, sa fiu agresiv din start, sa-mi pun in minte sa-l lovesc si sa-l scot din joc.

Dupa meci am fost aproape de el cand s-a fluierat finalul, mi-am scos tricoul de pe mine fiind aproape de el, am vrut sa fac schimb, dar era si el suparat, nervos, era normal, l-am si faultat si eu, si altii, iar jocul nu a iesit cum se astepta el. Normal ca era nervos si mi-a aruncat tricoul in iarba si mi-a zis cateva cuvinte, nu am inteles. Normal ca l-a schimbat cu Gica Hagi pentru ca era normal sa schimbe cu Hagi, nu cu mine.

Daca n-ar fi facut si celelalte lucruri in afara terenului, n-ar fi fost om de televiziune, om de show, n-ar fi fost el. Era un om complex pentru toata lumea, nu doar ca fotbalist. Ca talent, Maradona a fost cel mai mare, un talent iesit din comun", a declarat Iosif Rotariu.