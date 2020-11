Ce scrie presa internationala despre moartea lui Diego Maradona! "Acum e in mainile lui Dumnezeu!" Englezii nu au uitat de momentul semifinalei din 1986!

Vestea mortii lui Diego Maradona a facut inconjurul lumii.

Legenda Argentinei a incetat din viata la varsta de 60 de ani, asta dupa ce in urma cu cateva saptamani efectuase o operatie dificila pe creier. Toate marile publicatii ale lumii i-au dedicat materiale speciale, alaturi de titluri de prima pagina pe masura.

Cei de la L'Equipe au titrat: "Dumnezeu este mort" alaturi de o imagine cu Diego in tricoul Argentinei. Celebra publicatie franceza a ramas indurerata de pierderea marelui fotbalist si i-a dedicat nu mai putin de 19 pagini in noul numar. Spaniolii de la SPORT au scris "Dumnezeu este in ceruri", iar cei de la Mundo Deportivo au folosit un joc de cuvinte "Maradona AD10S".

Englezii nu au uitat inca de momentul din 1986, atunci cand Maradona a inscris celebrul gol cu mana impotriva lor si i-a eliminat. Acestia au avut insa un mesaj special pentru legenda Argentinei, dar cu trimitere la acel moment de acum 34 de ani, The Sun scriind: "E in mainile lui Dumnezeu" alaturi de imaginea cand Maradona inscria cu mana.