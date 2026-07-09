În urmă cu o lună, în meciul amical Danemarca - Ucraina, disputat pe ”Odense Isstadion”, Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în actul secund, iar partida a fost, ulterior, abandonată.

În urmă cu cinci ani, Eriksen a suferit un stop cardiac la meciul Danemarcei cu Finlanda de la EURO 2020, iar de atunci are montat în corp un dispozitiv numit ICD.

Christian Eriksen revine! Danezul s-a prăbușit pe teren în urmă cu o lună, la cinci ani după stopul cardiac

La o lună de la meciul din Odense, Wolfsburg a emis un comunicat în care a evidențiat că Eriksen o să înceapă un program individual de reabilitare în țara sa natală, Danemarca.

”Christian Eriksen va începe în curând următoarea etapă a recuperării sale. Suntem în contact permanent cu Christian și cu echipa sa medicală și îi dorim în continuare tot binele pe parcursul reabilitării sale.

În urma discuțiilor cu directorul general al VfL, Dieter Hecking, s-a convenit ca jucătorul în vârstă de 34 de ani să urmeze un program individual de recuperare în țara sa natală, Danemarca”, au scris nemții.

Ce spunea Eriksen după accidentul de la Odense

La o zi distanță de la nefericitul eveniment, Christian Eriksen a oferit detalii despre starea sa de sănătate, explicând cum a funcționat dispozitivul medical pe care îl are implantat după incidentul cardiac din 2021.

”Vreau să transmit că sunt bine și că sunt acasă alături de familia mea. După cum vă puteți imagina, faptul că defibrilatorul mi-a dat un șoc electric a avut un mare impact asupra mea și familiei mele, dar vreau să vă asigur că a fost o situație diferită față de cea din 2021. Sunt bine și deja mă recuperez”, a transmis Christian Eriksen.

Danezului i-a fost montat un defibrilator după stopul cardiac suferit la Euro 2021, în meciul cu Finlanda, iar acest aparat a fost crucial în meciul cu Ucraina.

”Pe lângă că le sunt recunoscător tuturor jucătorilor și celor din staff-ul medical, le sunt incredibil de recunoscător și medicilor care au avut grijă de mine și de inima mea în ultimii ani. Mulțumită expertizei lor, defibrilatorul meu a făcut exact ce trebuia să facă, să mă protejeze atunci când este nevoie”, a adăugat fotbalistul nordic.

În ceea ce privește viitorul imediat, Eriksen a punctat care sunt prioritățile sale: ”În acest moment, mă concentrez la recuperare, la petrecut timpul cu familia mea, la mers în vacanță și la jucat fotbal alături de copiii mei”.