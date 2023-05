Pentru Ajax a fost un sezon mult sub așteptări. "Lăncierii" au terminat sub campioana Feyenoord, dar și sub PSV Eindhoven, iar acesta a devenit cel mai slab sezon din ultimii 14 ani pentru gruparea din Amsterdam.

Steven Berghuis, implicat într-un conflict după Twente - Ajax 3-1

Duminică, în ultima etapă a campionatului, Ajax a pierdut pe terenul lui Twente, 1-3. Nervii au fost întinși la maxim și după meci, iar presa din Olanda scrie despre un incident în care a fost implicat Steven Berghuis (31 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Ajax.

Pe rețelele sociale a apărut o filmare în care Berghuis, aflat în zona autocarelor, intră într-un conflict cu un fan al lui Twente și încearcă să îl lovească pe acesta cu pumnul. Cei doi erau separați de un gard, iar din imaginile apărute nu este clar ce s-a întâmplat.

"Nu se poate vedea din video dacă fanul respectiv a fost lovit de Berghuis. Nu este clar nici ce a dus la acest conflict și la reacția lui Berghuis.

Ajax nu a oferit încă un răspuns referitor la acest incident", a scris publicația olandeză NOS.

Ik ben Steven berghuis en heb net verloren maar toch de stoerste man van #ajax. #tweaja pic.twitter.com/ib8OWj7L03 — fctwente-denekamp (@fctdenekamp) May 28, 2023

Steven Berghuis, care a jucat pe finalul meciului de la Enschede, a făcut o parte din juniorat chiar la Twente și a strâns 16 meciuri în tricoul primei echipe.

Mijlocașul cu 45 de meciuri și două goluri la naționala Olandei evoluează la Ajax din iulie 2021.