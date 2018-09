"Ea e femeia care a FURAT 112.000 de euro!" Detalii incredibile! Cum a intrat in casa unui fost fotbalist cu CARDUL si l-a jefuit

Raul Tamudo, fost jucator al lui Espanyol, a fost jefuit recent.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Fost mare jucator al lui Espanyol, Tamudo s-a lasat de fotbal si a devenit agent de jucatori. Acesta locuieste in Barcelona, iar casa lui a fost jefuita in luna august.

Autoritatile nu i-au prins pe faptasi, insa au reusit sa faca rost de imagini de la camere de supraveghere si primele indicii. Se pare ca o femeie care are legaturi cu mafia albaneza a patruns in casa fostului fotbalist. Aceasta a folosit un card ca sa deschida incuietoarea usii, iar din casa a furat mai multe ceasuri in valoare de 112.000 de euro.

Unul dintre ele avea valoare sentimentala pentru fostul atacant, din 2006, cand a marcat in finala Cupei Regelui si a condus-o pe Espanyol spre castigarea trofeului.

Crescut de Espanyol, Tamudo a jucat 13 ani la echipa de seniori a clubului din Barcelona si a mai trecut pe la Sociedad, Rayo Vallecano si Pachuca. In cariera sa a marcat 179 de goluri in 514 partide, iar la nationala Spaniei are 13 selectii si 5 goluri marcate.