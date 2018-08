SURSE: El este antrenorul ales de FRF pentru nationala U21 a Romaniei // PRO X transmite din toamna toate meciurile nationalei

FRF va anunta joi, 2 august, numele noului selectioner de la U21.

Federatia Romana de Fotbal va anuntat in cadrul Comitetului Executiv de pe 2 august numele noului selectioner de la U21. Postul a ramas liber in luna iunie, cand Daniel Isaila a acceptat o oferta din zona araba.

Conform unor surse, Mihai Stoichita a luat deja decizia, iar antrenorul care va fi instalat pe banca echipei nationale va fi Mirel Radoi.

Stoichita a explicat recent, la Ora exacta in Sport, ca Radoi este eligibil pentru a ocupa rolul de selectioner la U21, pentru ca este cursant la licenta A.

Radoi, a carui singura experienta in antrenorat este mandatul de cateva luni la FCSB, va prelua o mare responsabilitate.

Romania este in carti pentru calificarea la Campionatul European U21, performanta pe care n-a mai reusit-o de 20 de ani.

Romania e pe locul 3 in grupa, la trei puncte in spatele liderului Bosnia, dar si cu un meci mai putin disputat, iar in toamna va juca patru partide, cu Portugalia, Bosnia, Tara Galilor si Liechtenstein.

Toate meciurile vor fi transmise in direct la PRO X.