Franta il vrea in nationala, dar el e INDRAGOSTIT de Romania! Anuntul senzational al pustiului MAGIC de la PSG: "Doar pentru Romania!"

Virgiliu Postolachi vrea neaparat sa joace pentru Romania!

Atacantul lui PSG le-a transmis parintilor sai ca va refuza propunerile din partea Frantei si a Moldovei, celelalte nationale care il vor, pentru a putea debuta in tricoul echipei U21 a Romaniei.

Parintii lui Postolachi fac acum eforturi pentru ca fotbalistul sa obtina cetatenia romana. Are intai nevoie de acte moldovenesti, pentru care a aplicat deja.

"Am fost la Chisinau sa-i facem buletin de Moldova deoarece avea doar doi ani cand ne-am stabilit in Franta. Pentru procedura de redobandire a cetateniei romane trebuie sa facem dovada ca el este intai cetatean moldovean. Francezii sunt si ei pe capul baiatului, vor sa-l ia la nationalele U19 si U20. Pe el il intereseaza doar nationala de tineret a Romaniei. Eu sunt rus, dar bunicii din partea sotiei au fost romani, pe vremea cand Basarabia facea parte din Romania mare. Inca n-am primit nicio veste in legatura cu actele, am depus cererea acum trei luni si jumatate, patru luni", a spus Oleg Postolachi pentru moldfootball.com.

Postolachi amazing winning goal - PSG vs Atletico Madrid pic.twitter.com/TkRLFmiZRX — Sport Highlights HD (@FootballGoalzHD) July 30, 2018