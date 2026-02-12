Farul a strâns două puncte în primele două etape din grupa D, după remizele cu FC Botoșani (1-1) și Dinamo București (0-0). Echipa lui Ianis Zicu ocupă acum locul 4, dar păstrează șanse de calificare în sferturile de finală.

Farul, cu juniorii la meciul decisiv cu CS Dinamo, din Cupa României

Pe lângă o victorie la scor, Farul are nevoie ca Dinamo să nu învingă FC Hermannstadt, iar Concordia Chiajna să nu câștige partida cu FC Botoșani.

Farul a decis însă să apeleze la un lot format în mare parte din jucători foarte tineri, fără experiență la nivel de seniori. Cel mai în vârstă jucător din lotul lui Ianis Zicu este Jovan Markovic (24 de ani).

Portari: Rafael Munteanu (2006), David Barbu (2008)

Rafael Munteanu (2006), David Barbu (2008) Jucători de câmp: Costyn Gheorghe (2008), Ștefan Duțu (2004), Rareș Fotin (2007), Roberto Căldăraru (2008), Dragoș Rîpeanu (2007), Alexandru Telehoi (2009), Dan Sîrbu (2003), Luca Banu (2005), Dan Nechifor (2007), Alexandru Goncear (2009), Cristian Sima (2007), Andrei Oancea (2008), Iustin Doicaru (2007), Eric Somandru (2007), Răzvan Tănasă (2003), Răzvan Marincean (2009), Jovan Markovic (2001), David Pătru (2008).

Clasamentul din grupa D a Cupei României