Posibilii adversari ai lui Ngezana! Pe cine ar putea întâlni Africa de Sud în „optimile” CAN

Posibilii adversari ai lui Ngezana! Pe cine ar putea întâlni Africa de Sud în „optimile" CAN
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Africa de Sud s-a impus cu 3-2 în fața lui Zimbabwe într-un meci din runda a treia a Grupei B de la Cupa Africii.

Ngezana & co. s-au calificat în „optimile” Cupei Afiricii pe Națiuni, după ce au încheiat Grupa B pe locul doi cu șase puncte. Din acea grupă au mai făcut parte Angola și Egipt, ultima terminând pe primul loc.

Jucătorul de la FCSB a fost integralist, la fel cum s-a întâmplat și în partidele cu Angola și Egipt.

În tabăra lui Zimbabwe, selecționer este românul Mario Marinică, care a încheiat pe ultimul loc în Grupa B cu un punct.

Ce adversari ar putea avea Africa de Sud în faza optimilor de finală

Africa de Sud așteaptă să își afle adversarul din „optimile” Cupei Africii, după ce și-a asigurat un loc în play-off-ul competiției în urma clasării pe locul doi în Grupa B.

Această grupă se împerechează în faza optimilor de finală cu grupa F, din care fac parte Camerun, Coasta de Fildeș, Mozambic și Gabon.

Dintre acestea, naționala „Bafana Bafana” va le poate întâlni pe primele trei, pentru că va juca împotriva formației care va termina pe locul secund după ultima rundă din faza grupelor.

Siyabonga Ngezana a jucat în 29 de partide pentru FCSB în acest sezon și a reușit să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

Fundașul central este cotat la 3 milioane de euro, conform site-uliu de specialitate Transfermarkt.com.

Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după ”perioada neagră” a campioanei! Pe cine susține în lupta la titlu: ”Mi-aș dori să câștige campionatul!”
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
Real Madrid și-a găsit fundaș! Sumă excelentă pentru unul dintre cei mai promițători stoperi din lume
Antrenorul lui Ngezana de la naționala Africii de Sud, nemulțumit după calificarea în ”optimi”: ”Asta le-am spus la pauză!”
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul lui Andrei Nicolescu: ”Pe 2 ianuarie e prezentarea!”
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?”

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu încheie anul pe primul loc în Serie A după o victorie cât un campionat. Clasamentul



Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după ”perioada neagră” a campioanei! Pe cine susține în lupta la titlu: ”Mi-aș dori să câștige campionatul!”
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul lui Andrei Nicolescu: ”Pe 2 ianuarie e prezentarea!”
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că mâine e garantat
Supraviețuitorii, ediția de Africa: un antrenor demis, un eșec cu 0-4 și un „Di Matteo” care le-a adus trofeul!   
A învins cancerul, iar la un an a marcat golul decisiv în finala Cupei Africii. Sebastien Haller, omul-momentului pentru Coasta de Fildeș
Fotbalistul de la FCSB, făcut praf de Marius Șumudică: „Este inadmisibil să-ți lași echipa așa”
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

