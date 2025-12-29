Posibilii adversari ai lui Ngezana! Pe cine ar putea întâlni Africa de Sud în „optimile” CAN

În tabăra lui Zimbabwe, selecționer este românul Mario Marinică, care a încheiat pe ultimul loc în Grupa B cu un punct.

Ngezana & co. s-au calificat în „optimile” Cupei Afiricii pe Națiuni , după ce au încheiat Grupa B pe locul doi cu șase puncte. Din acea grupă au mai făcut parte Angola și Egipt, ultima terminând pe primul loc.

Ce adversari ar putea avea Africa de Sud în faza optimilor de finală

Africa de Sud așteaptă să își afle adversarul din „optimile” Cupei Africii, după ce și-a asigurat un loc în play-off-ul competiției în urma clasării pe locul doi în Grupa B.

Această grupă se împerechează în faza optimilor de finală cu grupa F, din care fac parte Camerun, Coasta de Fildeș, Mozambic și Gabon.

Dintre acestea, naționala „Bafana Bafana” va le poate întâlni pe primele trei, pentru că va juca împotriva formației care va termina pe locul secund după ultima rundă din faza grupelor.

Siyabonga Ngezana a jucat în 29 de partide pentru FCSB în acest sezon și a reușit să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

Fundașul central este cotat la 3 milioane de euro, conform site-uliu de specialitate Transfermarkt.com.

