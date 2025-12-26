FCSB are motive de satisfacție! Pentru că, deși Siyabonga Ngezana (28 de ani) a avut un sezon foarte slab până acum, în care a înșirat gafele, el rămâne un om de bază în naționala Africii de Sud. Iar prezența la AFCON 2025, în Maroc, poate îmbunătăți cota stoperului campioanei.

Astăzi, într-o partidă din etapa a doua din faza grupelor, Ngezana a făcut un meci solid, în fața Egiptului, cu vedetele Salah (Liverpool) și Marmoush (Manchester City) în primul 11, după cum Sport.ro a arătat aici.

BBC a remarcat ocazia lui Ngezana din prelungiri

Un duel controversat, care se „prelungește“ acum pe rețelele de socializare din cauza unei faze incendiare, a fost pe punctul de a se încheia la egalitate. Pentru că, în minutul 90+7, Siyabonga Ngezana a fost aproape de gol, după cum Sport.ro a arătat aici.

Ratarea agonizantă a jucătorului legitimat la FCSB l-a adus și în atenția celor de la BBC.

„Portarul egiptean, El Shenawy, cu o defensivă solidă în fața sa, a avut o intervenție decisivă în fața lui Modiba, după care s-a opus și la lovitura de cap expediată de Ngezana, în prelungirile întâlnirii“, a notat prestigioasa publicație britanică.

Și presa sud-africană l-a remarcat pe jucătorul roș-albaștrilor. Mai multe site-uri din această țară au notat că Ngezana a avut o prestație bună în centrul apărării, iar acest lucru a explicat decizia selecționerului Hugo Broos, de a miza pe aceeași formula, în defensivă, la fel ca în primul meci, cel câștigat cu Angola (2-1).

În ultima partidă din faza grupelor, Africa de Sud va întâlni Zimbabwe, pe 29 decembrie, de la ora 18:00, ora României. În Cupa Africii pe Națiuni, după terminarea meciurilor din grupe, primele două clasate vor merge, în optimi. Acolo vor ajunge, de asemenea, și cele mai bune patru naționale de pe locurile trei.

