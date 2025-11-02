Deși echipa sa, Araz-Naxcivan, se află pe locul 5 în campionatul Azerbaidjanului, cifrele goalkeeperului sunt dezastruoase: 46 de goluri încasate în doar 19 meciuri oficiale!

Portarul „tricolor” are găuri în mănuși

Avram, fost portar la FC Buzău și Petrocub Hâncești, a ajuns în vara lui 2023 la Araz-Naxcivan, în schimbul a 200.000 de euro. În actualul sezon, a bifat 10 meciuri în campionat și 4 în preliminariile Conference League, la care se adaugă 5 apariții pentru naționala Moldovei.

Rezultatul? Un total de 46 de goluri primite:

16 în Premier Liga (Azerbaidjan)

12 în Conference League

18 în meciurile internaționale, unde Moldova a încasat scoruri uriașe, printre care un 11-1 cu Norvegia

În ciuda poziției decente a echipei sale (locul 5, la 5 puncte de lider), Avram are doar două „clean sheet-uri” în campionat, iar în Europa nu a reușit niciunul.

Cum arată clasamentul in Azerbaidjan

