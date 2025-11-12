Miercuri au fost publicate deciziile Comisiei de Disciplină, iar clubul FC Buzău, cunoscut stagiunea precedent sub numele de Gloria Buzău, a fost sancționat extrem de dur.

FC Buzău, exclusă din toate competițiile

Clubul se confruntă cu mari probleme financiare, motiv pentru care nu și-a putut plăti datoriile către Dragoș Tescan, așa cum hotărâse Camera Națională de Soluționare a Litigiilor.

Din acest motiv, FC Buzău a fost exclusă din toate competițiile organizate de FRF, LPF sau AJF.

”Tescan Dragoș vs. AS FC Buzău - Neexecutare Hotărâre CNSL - În temeiul art.85.2 din RD, clubul FC Buzău este exclus din toate competițiile FRF / LPF / AJF. Sub sancțiunea decăderii, persoana sancționată poate solicita motivarea deciziei în termen de trei zile de la comunicare. Hotărârea este irevocabilă”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.

După retrogradare, FC Buzău nu a luat parte la startul sezonului din Liga 2, copleșită fiind de mari dificultăți financiare.

