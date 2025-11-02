Finanțatorul din Gruia l-a atacat în termeni extrem de duri pe tehnician, după ce acesta a insinuat că Varga s-ar implica în alcătuirea echipei, similar modului în care procedează Gigi Becali la FCSB. Varga nu doar că neagă acuzațiile, dar îl jignește grav pe Trică, numindu-l "analfabet" și acuzându-l de ingratitudine.



Scandalul a pornit de la declarațiile lui Eugen Trică referitoare la eșecul CFR-ului cu Dinamo, scor 1-2. Antrenorul a pus la îndoială faptul că interimarii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban ar fi decis singuri primul "11".



"Sau a fost altcineva? Poate există un domnul Gigi (n.r. Becali) și pe alte echipe. Eu nu cred că Rus și Hoban au făcut primul 11, ci s-au consultat cu domnul Mureșan și cu domnul Varga. Eu așa cred", a spus Trică, citat de Fanatik.



"Se ruga de mine să-l angajez"



Replica lui Neluțu Varga a fost una violentă și menită să-l discrediteze total pe fostul tehnician. Patronul susține că era plecat din țară la ora meciului cu Dinamo și îl acuză pe Trică de ipocrizie.



"Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. Eu eram plecat în Africa, nici măcar nu am vorbit cu cineva din club în ziua meciului. Cine crede că eu mă ocup să pun jucători în teren e nebun. Nu am făcut treaba asta niciodată și nu o voi face niciodată", a tunat Varga pentru sursa menționată.



Atacul a continuat apoi direct la persoană, Varga lansând o serie de jigniri grave: "Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca, după care voia mai mult. Când nu i-am mai răspuns la telefon, a început să arunce numai mizerii despre mine și despre CFR Cluj", a mai zis finanțatorul.

