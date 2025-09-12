Moldova a suferit cea mai cumplită înfrângere din istorie în 1-11 cu Norvegia lui Erling Haaland, iar consecințele rezultatului nu au întârziat să apară.

Selecționerul Serghei Cleșcenco și-a dat demisia după meciul în care Haaland a marcat pentru prima dată 5 goluri într-un meci la naționala Norvegiei și a ajuns la 48 de goluri în 45 de partide!

”Clientul” atacantului norvegian din poarta Moldovei a fost goalkeeper-ul Cristian Avram (31 de ani), acum la Araz-Nakhchivan din Azerbaidjan, dar trecut inclusiv prin România.

Avram a apărat la Gloria Buzău, în Liga 2, în sezonul 2021-2022, când a bifat două prezențe în Cupa României, ambele în 2021, și alte trei doar în play-out-ul campionatului, toate în 2022.

S-a transferat ulterior la Petrocub Hîncești, de unde a ajuns la azerii de la Araz.

Norvegia - Moldova 11-1



Au marcat: Felix Myhre (6), Erling Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Martin Ødegaard (45+1), Thelo Aasgaard (67, 76, 79-penalty, 90+1) / Leo Østigård (74-autogol)

9 septembrie 2025. Ora 21.45. Stadionul Ullevaal, Oslo. Spectatori: 24 605

Arbitru: Balázs Berke (Ungaria)

Cartonaș galben: Mihail Caimacov (58)

Norvegia: 1.Orjan Nyland, 3.Kristoffer Ajer (4.Leo Østigård, 73), 5.David Møller Wolfe, 7.Alexander Sørlot (22.Oscar Bobb, 64), 8.Sander Berge, 9.Erling Haaland (15.Aune Heggebø, 90+2), 10.Martin Ødegaard (c), 11.Felix Myhre (18.Thelo Aasgaard, 64), 14.Julian Ryerson, 17.Torbjorn Heggem, 20.Antonio Nusa (23.Andreas Schjelderup, 73)

Rezerve: 12.Mathias Dyngeland, 13.Egil Selvik, 2.Morten Thorsby, 6.Patrick Berg, 16.Marcus Pedersen, 19.Aron Dønnum, 21.Andreas Hanche-Olsen

Antrenor: Ståle Solbakken

Moldova: 12.Cristian Avram, 2.Oleg Reabciuk, 4.Vladislav Baboglo, 7.Artur Ioniţă (19.Daniel Dumbrăvanu, 46), 8.Nichita Moțpan (13.Maxim Cojocaru, 61), 9.Ion Nicolaescu, 11.Mihail Caimacov (6.Cristian Dros, 88), 14.Artur Craciun, 17.Virgiliu Postolachi (10.Ștefan Bodișteanu, 46), 20.Sergiu Plătică, 22.Vadim Raţă (c) (18.Victor Bogaciuc, 80)

Rezerve: 1.Nicolai Cebotari, 23.Emil Tîmbur, 3.Mihail Ștefan, 5.Iurie Iovu, 15.Ion Borș, 16.Victor Stînă, 21.Sergiu Perciun

Antrenor: Sergiu Cleșcenco

