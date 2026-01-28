Tehnicianul de 58 de ani a fost antrenor la Gloria Buzău, după cum se numea în stagiunea trecută formația care a retrogradat, dar nu s-a mai înscris în eșalonul secund din cauza datoriilor clubului.



Câți bani trebuie să primească Ilie Stan de la Gloria Buzău: „Nu înțeleg cum vine”



Fostul antrenor de la echipe precum FCSB, FC Vaslui sau FC Brașov a vorbit despre procesul pe care îl are în desfășurare cu formația din Buzău, de la care solicită suma de 30.000 de euro.

Ilie Stan a explicat care a fost situația după ce clubul a retrogradat în Liga 2.

„Nu mai erau bani de când am ajuns eu acolo, cu două-trei luni înainte. Nu știu de ce. Nu știu ce-a fost atunci.

Bani au fost, dar nu știu ce criză a fost. Păi, și dacă nu s-a întâmplat nimic, de ce au desființat echipa? De ce jucătorii și cei din staff nu și-au luat salariile pe trei luni?

În condițiile în care bugetul a fost votat... 4,7 milioane, plus un milion de la televiziune, plus 500.000 de la privat. Asta este! 340.000 de euro pe lună buget de salarii, incredibil. Și n-ai reușit să ții echipa...

Ăsta e buget de play-off! Păi, Botoșani, dacă avea bugetul ăsta, s-ar fi distrat acum. Am termen peste două zile. E o vorbă, am șansa porcului de Crăciun! Nu știu în ce condiții îmi pot lua banii. Sunt vreo 30.000 de euro. Deci nu erau cine știe ce bani.

Eu nu înțeleg un lucru. Taxele și impozitele sunt plătite, dar noi n-am luat salariile! Eu nu înțeleg cum vine chestia asta. Ca să nu se pună popriri pe societățile pe care le au, nu?”, a declarat Ilie Stan, conform Digi Sport.

Ilie Stan a venit la Gloria Buzău în luna martie a anului trecut, dar în cele două luni petrecute la club nu a reușit să schimbe forte multe și a bifat două victorii, o remiză și șase înfrângeri.

