"Poate n-am spus asta cat se putea de clar" Selectionerul Angliei, iesire nervoasa dupa infrangerea in fata Romaniei

Selectionerul echipei U21 a Angliei a fost aspru criticat pentru faptul ca nu l-a folosit titular pe Phil Foden, mijlocasul celor de la Manchester City, mai ales ca acesta marcase un gol exceleent in meciul precedent disputat contra Frantei.

Selectionerul Aidy Boothroyd s-a aparat si a explicat de ce a luat aceasta decizie si l-a introdus pe Foded abia in minutul 57.

Boothroyd considera ca a facut alegerea potrivita pentru meciul cu Romania, pentru ca Foden era "mort de obosit".

"Nu regret decizia. Poate n-am spus asta cat se poate de clar: dupa meciul cu Franta, Phil Foden si Ryan Sessegnon erau absolut daramati, erau morti de obositi.

Am crezut ca trebuie sa se recupereze foarte bine si am planuit sa astept pana cand meciul cu Romania se mai linisteste un pic si sa-i introduc pe cei doi in ultimele 20-30 de minute de joc.

Daca il vreau pe Phil Foden pe teren tot timpul? Da, il vreau acolo aproape in orice situatie, insa nu voi risca sa se accidenteze, atunci cand consider ca pot sa-l ajut asa cum trebuie in ceea ce priveste recuperarea", a explicat selectionerul englez, potrivit TalkSport.

Calcule pentru a vedea Romania in semifinale

Romania a invins Anglia cu 4-2, gratie golurilor lui Puscas, Ianis Hagi si dublei lui Florinel Coman, si ocupa, in acest moment, primul loc in grupa C, la egalitate cu Franta, dar avand avantajul golaverajului.

Romania este aproape de semifinalele EURO U21. Elevii lui Radoi se pot califica in penultimul act al competitiei chiar si cu o infrangere in fata Frantei, cu conditia ca aceasta sa nu fie la o diferenta mai mare de doua goluri (n.r. dupa rezultatele finale din grupa A, daca diferenta de goluri dintre Franta si Romania este mai mare de 2 goluri in favoarea Frantei, Italia, ocupanta locului 2 din grupa A, merge mai departe).

Romania se califica 100% mai departe cu un egal sau cu o victorie in fata Frantei.

In cazul in care castiga grupa, Romania va juca in semifinale cu Germania, iar in cazul in care merge in semifinale din pozitia de cel mai bun loc 2 in faza grupelor, Romania va intalni Spania, castigatoarea grupei A.