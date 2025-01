Napoli i-a găsit înlocuitor lui Khvicha Kvaratskhelia, care a fost cumpărat de PSG cu 70 de milioane de euro.



Napoli oferă 25 de milioane de euro pentru Noa Lang

De Telegraaf anunță ca napoletanii se află în discuții avansate cu PSV Eindhoven pentru transferul lui Noa Lang. Acesta este preferat de directorul sportiv Giovanni Manna lui Alejandro Garnacho (Manchester United) și Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), pentru că presupune o sumă de transfer mai mică și un salariu mai puțin costisitor. Clubul lui Aurelio De Laurentiis oferă 25 de milioane în schimbul jucătorului de atac, adică dublu față de cât a plătit PSV în urmă cu un an și jumătate.



Lang a fost protagonistul unui episod controversat, în mai 2021, când a cântat un cântec împotriva lui Anderlecht, considerat antisemit, împreună cu fanii lui Club Brugge. Deși a fost apărat de club și de colegi, el a fost obligat de Royal Belgian Football Association și de biroul Procurorului Federal să viziteze Kazerne Dossin: Memorial, Museum and Documentation Centre on Holocaust and Human Rights, construit pe locul fostei tabere de tranzit pentru evreii și rromii din Belgia, care urmau să fie trimiși în lagărele de exterminare naziste, pe durata celui de-Al Doilea Război Mondial.



Este fiul adoptiv al marocanului Nourdin Boukhari

Noa Noell Lang (25 de ani / 170 cm) este născut la Capelle aan den IJssel, în provincia Olanda de Sud. Are origini olandeze (după mamă), surinameze (după tatăl biologic) și marocane (după tatăl adoptiv). Tatăl său vitreg este fostul internațional marocan Nourdin Boukhari, care a evoluat la Ajax, Nantes, Sparta Rotterdam, Al Ittihad, NAC Breda, Kasimpașa, Wisla Cracovia și Waalwijk.



S-a format la juniorii cluburilor HION (2003-2005), Feyenoord (2005-2013) și Ajax (2013-2017). La seniori a evoluat pentru Jong Ajax (2017-2019), Ajax Amsterdam (2019), Twente (2019-2020, împrumutat), Club Brugge (2020-2021, împrumutat / 2021-2023 / cumpărat cu 6 milioane de euro) și PSV Eindhoven (2023-prezent / cumpărat cu 12.5 milioane de euro).



Are 12 selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Olandei, cu care a participat la CM 2022. În palmares are Eredivisie (2018-2019, 2023-2024), KNVB Cup (2018-2019), Johan Cruyff Shield (2019, 2023), Pro League (2020-2021, 2021-2022), Belgian Super Cup (2021, 2022) și titlul Belgian Young Professional Footballer of the Year (2020-2021). Poate juca pe posturile de extremă stânga, atacant secund și extremă dreapta și este cotat la 20 de milioane de euro.



Foto - Getty Images