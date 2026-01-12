De Laurentiis încinge spiritele după ce Napoli a scos o remiză cu Interul lui Cristi Chivu

Inter a deschis scorul pe San Siro prin golul marcat de Federico Dimarco în minutul 9, însă Scott McTominay a reușit să restabilească egalitatea în minutul 26. Nerazzurrii au trecut din nou în avantaj în minutul 73, când Hakan Calhanoglu a marcat din penalty. Tot McTominay le-a refuzat victoria celor de la Inter cu un gol înscris în minutul 81.

Aurelio De Laurentiis: ”Ce ar fi putut face Napoli până acum?”

Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, a lăudat prestația echipei sale din remiza cu Inter Milano.

Producătorul italian a transmis că este convins că echipa antrenată de Antonio Conte ar fi fost lider în Serie A dacă nu ar fi fost lovită de o serie de accidentări.

”Un meci excelent! Napoli a fost fabuloasă. Cu cei nouă jucători care ne-au lipsit cea mai mare parte a sezonului, ce ar fi putut face Napoli până acum?”, a scris Aurelio De Laurentiis pe platforma X.com.

