De Laurentiis încinge spiritele după ce Napoli a scos o remiză cu Interul lui Cristi Chivu

Inter a deschis scorul pe San Siro prin golul marcat de Federico Dimarco în minutul 9, însă Scott McTominay a reușit să restabilească egalitatea în minutul 26. Nerazzurrii au trecut din nou în avantaj în minutul 73, când Hakan Calhanoglu a marcat din penalty. Tot McTominay le-a refuzat victoria celor de la Inter cu un gol înscris în minutul 81.
Aurelio De Laurentiis: ”Ce ar fi putut face Napoli până acum?”
Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, a lăudat prestația echipei sale din remiza cu Inter Milano.
Producătorul italian a transmis că este convins că echipa antrenată de Antonio Conte ar fi fost lider în Serie A dacă nu ar fi fost lovită de o serie de accidentări.
”Un meci excelent! Napoli a fost fabuloasă. Cu cei nouă jucători care ne-au lipsit cea mai mare parte a sezonului, ce ar fi putut face Napoli până acum?”, a scris Aurelio De Laurentiis pe platforma X.com.
Ce a spus Cristi Chivu după remiza cu Napoli
”Două echipe puternice au făcut tot ce au putut pentru a câștiga. Este păcat că nu am reușit să menținem avantajul de două goluri și să ne păstrăm calmul până la final, dar trebuie să le acordăm credit și adversarilor noștri, care sunt o echipă de calitate și, la fel ca noi, au încercat să câștige. Voi rămâne cu atitudinea, dorința de a merge mereu înainte, poate exagerând uneori, având în vedere că am fost în urmă la un moment dat.
Am încercat în toate modurile să rămânem în joc și să creăm ocazii, conștienți că ne confruntam cu o echipă la fel de puternică. În primele 20 de minute, ne-au pus într-adevăr în dificultate cu pase mai lungi. Este păcat, dar au fost două echipe puternice care au ridicat nivelul fotbalului modern și al Seriei A.
Mergem mai departe și încercăm să ne îndeplinim ambițiile pentru acest campionat, care se dispută punct cu punct între patru sau cinci echipe. Suntem conștienți de această luptă”, a spus Cristi Chivu.
Clasamentul din Serie A