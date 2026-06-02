Inter Miami i-a trimis oferta lui Pep Guardiola! Răspunsul a venit pe loc

Inter Miami i-a trimis oferta lui Pep Guardiola! Răspunsul a venit pe loc Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pep Guardiola (55 de ani) și-a anunțat plecarea de la Manchester City după zece ani glorioși.

TAGS:
Pep GuardiolaManchester CityInter MiamiDavid BeckhamLeo Messi
Din articol

Chiar dacă mai avea un an de contract cu echipa la care a câștigat șase titluri de campion și un trofeu UEFA Champions League, Guardiola a decis că este momentul potrivit pentru o schimbare. Ar vrea, pentru început, o pauză, după care își va relua activitatea de antrenor.

Pep Guardiola a refuzat Inter Miami

Doar că în această perioadă antrenorul catalan a fost ”asaltat” de oferte. Una dintre propuneri a venit din partea lui David Beckham, acționar la Inter Miami, unde evoluează și Leo Messi. Fostul star englez a vrut să-l pună pe Guardiola antrenor la campioana din MLS, dar s-a lovit de refuzul acestuia.

Și nu va fi singurul! Guardiola va refuza toate propunerile pe care le va primi în următoarea perioadă, deoarece ar vrea o perioadă de un an de pauză, scrie Mirror.

”Nu mă întrebaţi care sunt motivele pentru plecare. Nu există, însă, în interiorul meu, ştiu că este momentul potrivit. Sentimentele vor fi eterne, la fel oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City”, a spus Guardiola.

Pep Guardiola, zece ani glorioși la Manchester City

În total, Guardiola a strâns 591 de meciuri pe banca echipei din Manchester, fiind cel mai lung ”mandat” din cariera sa. Bilanțul este impresionant, cu 423 de victorii, 76 de rezultate de egalitate și doar 92 de înfrângeri.

Trofeele câștigate în această perioadă au îmbogățit serios palmaresul echipei de pe Etihad Stadium. Cea mai ”valoroasă” piesă este UEFA Champions League, câștigată în sezonul 2022-2023, după o finală cu Inter Milano (1-0).

Se mai adaugă șase titluri de campion, trei FA Cup, cinci Carabao Cup, dar și trei Supercupe ale Angliei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
ARTICOLE PE SUBIECT
„Nu știu de ce”. Mirra Andreeva, despre apropierea de Sorana Cîrstea din ultimele săptămâni
„Nu știu de ce”. Mirra Andreeva, despre apropierea de Sorana Cîrstea din ultimele săptămâni
ULTIMELE STIRI
Sorana Cîrstea pierde primul set la zero, în sferturile Roland Garros 2026. Românca începe mai bine setul secund
Sorana Cîrstea pierde primul set la zero, în sferturile Roland Garros 2026. Românca începe mai bine setul secund
S-au înțeles! Liverpool are un nou antrenor
S-au înțeles! Liverpool are un nou antrenor
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Știm cele 16 echipe care vor evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Știm cele 16 echipe care vor evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Flavius Stoican, OUT de la Farul! Obiectiv îndeplinit fără nicio victorie
Flavius Stoican, OUT de la Farul! Obiectiv îndeplinit fără nicio victorie
Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”
Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj

Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Ce lovitură! U Cluj l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB

Ce lovitură! U Cluj l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc



Recomandarile redactiei
Sorana Cîrstea pierde primul set la zero, în sferturile Roland Garros 2026. Românca începe mai bine setul secund
Sorana Cîrstea pierde primul set la zero, în sferturile Roland Garros 2026. Românca începe mai bine setul secund
S-au înțeles! Liverpool are un nou antrenor
S-au înțeles! Liverpool are un nou antrenor
Flavius Stoican, OUT de la Farul! Obiectiv îndeplinit fără nicio victorie
Flavius Stoican, OUT de la Farul! Obiectiv îndeplinit fără nicio victorie
Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”
Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: Real îl ia pe starul Interului. „Înlocuitor pentru Carvajal“
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: Real îl ia pe starul Interului. „Înlocuitor pentru Carvajal“
Alte subiecte de interes
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"
Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!