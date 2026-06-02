Inter Miami i-a trimis oferta lui Pep Guardiola! Răspunsul a venit pe loc

Chiar dacă mai avea un an de contract cu echipa la care a câștigat șase titluri de campion și un trofeu UEFA Champions League, Guardiola a decis că este momentul potrivit pentru o schimbare. Ar vrea, pentru început, o pauză, după care își va relua activitatea de antrenor.

Pep Guardiola a refuzat Inter Miami

Doar că în această perioadă antrenorul catalan a fost ”asaltat” de oferte. Una dintre propuneri a venit din partea lui David Beckham, acționar la Inter Miami, unde evoluează și Leo Messi. Fostul star englez a vrut să-l pună pe Guardiola antrenor la campioana din MLS, dar s-a lovit de refuzul acestuia.

Și nu va fi singurul! Guardiola va refuza toate propunerile pe care le va primi în următoarea perioadă, deoarece ar vrea o perioadă de un an de pauză, scrie Mirror.

”Nu mă întrebaţi care sunt motivele pentru plecare. Nu există, însă, în interiorul meu, ştiu că este momentul potrivit. Sentimentele vor fi eterne, la fel oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City”, a spus Guardiola.