Guardiola a dezvăluit ce echipă vrea să preia după despărțirea de Manchester City: ”Le-a spus apropiaților!”

Antrenorul catalan este considerat de multe voci din fotbalul mondial drept cel mai bun antrenor din istorie.

Alături de Manchester City, Guardiola a câștigat Champions League (2023), șase titluri în Anglia (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), Supercupa UEFA (2024), Campionatul Mondial al Cluburilor (2024), trei FA Cup (2019, 2023, 2026), cinci Carabao Cup (2018, 2019, 2020, 2021, 2026) și de trei ori Supercupa Angliei (2019, 2020, 2025).

”Nu mă întrebaţi care sunt motivele pentru plecare. Nu există, însă, în interiorul meu, ştiu că este momentul potrivit.

Sentimentele vor fi eterne, la fel oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City”, a spus Guardiola în legătură cu motivele plecării de la formația de pe Etihad.

După plecarea de la Manchester City, Guardiola a devenit ambasador global la City Football Group entitatea care deține clubul. Se pare însă că tehnicianul nu are de gând să stea prea mult timp departe de iarbă și plănuiește acum să devină selecționer.

Jurnalistul SkySports, Jack Gaughan, a dezvăluit că Pep Guardiola le-a mărturisit apropiaților săi faptul că, în cazul în care va apărea această oportunitate, i-ar plăcea să preia echipa națională a Angliei.

În momentul de față, selecționerul Angliei este Thomas Tuchel, care îi va conduce pe britanici la Cupa Mondială din această vară. Anglia va face parte din grupa L, alături de Croația, Ghana și Panama.