Fostul selecționer al naționalei U21 își va continua cariera de antrenor în Albania, unde are deja un acord cu cei de la Partizani Tirana. Va fi a doua experiență în străinătate pentru cel poreclit ”Mitraliera”, după ce a mai pregătit Karmiotissa, în Cipru.

Florin Bratu a confirmat deja înțelegerea cu noua sa echipă și a vizitat chiar baza sportivă a celor de la Partizani Tirana, în urmă cu aproape trei săptămâni.

Florin Bratu semnează cu Partizani Tirana

”O să plec, da. Am un acord verbal, nu prea am voie să vorbesc. Au fost mulți antrenori pe listă, am fost acum trei săptămâni la Tirana. Am văzut baza sportivă.

La Metaloglobus era greu de la început să salvez echipa. Trebuia să câștig vreo 7-8 meciuri din 9 în play-out. Am avut foarte mare încredere în mine și munca mea. S-a interpretat că am dat în fostul antrenor. Nu are nicio legătură. E o echipă mare (n.r. Partizani Tirana), în primele două din Albania. Au crescut mult”, a spus Bratu, la Digi Sport.

În sezonul precedent, Partizani Tirana a încheiat pe locul cinci și a ratat prezența în ”Final Four-ul” pentru titlu și cupele europene.

În campionatul Albaniei, după cele 36 de etape, primele patru clasate se luptă pentru accederea în competițiile europene.

Florin Bratu a antrenat-o în ultimii doi ani pe CS Dinamo, dar a plecat de la echipă pentru a încerca să salveze Metaloglobus de la retrogradare. Dinamo, CS Tunari, Aerostar Bacău, Turris și Concordia Chiajna sunt celelalte echipe din CV-ul fostului atacant.