Qaka a sosit în fotbalul românesc la Poli Iași, în 2017, iar după doar un sezon făcea pasul la FCSB, pentru 400.000 de euro. Mijlocașul albanez a strâns doar 7 meciuri la formația roș-albastră, Gigi Becali a fost nemulțumit de prestațiile sale, iar în aceeași fereastră de mercato se întorcea în Copou.

Kamer Qaka, interviu pentru PRO TV înainte de Shkendija - FCSB: "S-a schimbat mult FCSB. Mai sunt doar Tănase și Pintilii"



Albanezul, care a jucat un sezon și la Universitatea Craiova, are aproape 100 de meciuri în tricoul lui Shkendija. A sosit prima dată în ianuarie 2021, după un an a plecat în Ungaria, la Mezokovesd, iar în 2023 a revenit la gruparea nord-macedoneană, alături de care are două titluri și aproape 100 de meciuri oficiale.



Înaintea meciului de marți seară, din turul 2 preliminar UCL, Kamer Qaka a acordat un interviu pentru PRO TV în care a prefațat duelul dintre actuala și fosta sa echipă. Albanezul a vorbit și despre posibilul adversar din turul 3, Qarabag sau Shelbourne.



"Este un meci mai special pentru că am jucat la FCSB. FCSB s-a schimbat mult. Mai sunt 2-3 jucători din perioada în care eram și eu acolo. Mai este Tănase, iar Pintilii e în staff.



FCSB e o echipă puternică, mereu a fost o echipă mare. Va fi un meci dificil, dar în fotbal nu se știe niciodată. Cel mai periculos jucător de la FCSB? Greu de zis, au mulți jucători buni. Aș vrea să mă concentrez la echipa noastră, nu la a lor.



Uneori mi-e dor de România, alteori nu. Mi-a plăcut perioada petrecută în România, mi-am făcut câțiva prieteni pe viață acolo. Le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în România. A fost o perioadă foarte bună pentru mine și familia mea.



Qarabag este o echipă puternică, dar orice joc european este dificil. O tragere bună, însă mai întâi trebuie să jucăm împotriva lui FCSB", a spus Qaka, pentru PRO TV.

Elias Charalambous susține că jucătorii campioanei FCSB au trecut peste rușinea din Andorra



La conferința de presă premergătoare partide, cipriotul de pe banca lui FCSB a pedalat pe ideea că fotbaliștii săi au calitate și susține că toate jocurile, indiferent de victorii sau înfrângeri, rămân imediat într-o filă din trecut.



"Nu sunt supărați... pentru că s-au calificat (n.r.: - jucătorii de la FCSB). Avem un meci de campionat, chiar dacă pierdem sau câștigăm, lăsăm meciul precedent în urmă. Încercăm să jucăm din ce în ce mai bine.



Știm că nu suntem în cea mai bună formă a noastră. Poate că uneori e bine să primim o lovitură ca să ne trezim. Din punctul meu de vedere e despre mentalitate, să se schimbe puțin. Calitatea e.



Eu mizez pe acești băieți, cu sigurnață îi vom vedea pe băieți la cel mai înalt nivel al lor.



Toată lumea mi-a zis înainte de meciul din Andorra că e ușor, am zis că nu e nimic ușor. A fost o lecție bună pentru noi din care trebuie să învățăm", a declarat Elias Charalambous.