PAOK, lovită de încă o tragedie: ”Clubul își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților”

PAOK se află pe locul 3 în clasamentul play-off-ului Superligii Greciei cu 58 de puncte. În 28 de etape, echipa pregătită de Răzvan Lucescu a bifat 17 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat patru înfrângeri.

Ulterior, Mircea Lucescu, tatăl lui Răzvan Lucescu, s-a stins din viață . Iar acum, PAOK a anunțat că fratele președintelui Ivan Savvidis, Pavlo, s-a stins din viață.

La sfârșitul lui ianuarie, PAOK a fost lovită de prima tragedie a anului . Un microbuz plin de suporteri greci, care voiau să meargă în Franța să asiste la meciul cu Olympique Lyon din Europa League, a fost implicat într-un accident teribil.

Aflat la primul meci pe banca lui PAOK după decesul tatălui său, Răzvan Lucescu nu a reușit să facă față liderului AEK Atena, care pare acum să aibă o mână pe trofeul de campioană.

La o zi după eșecul drastic contra lui AEK Atena (0-3), Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a oferit un mesaj plin de optimism cu privire la viitorul clubului, dând asigurări că va face tot posibilul ca echipa condusă de Răzvan Lucescu să crească.

"Astăzi, PAOK își sărbătorește 100 de ani. PAOK nu este numai un club. Este casa care a oferit adăpost și speranță pentru viitor celor care și-au pierdut patria.

Este o familie, unde tradițiile sunt onorate, unde există mândrie referitoare la istorie, bucurie la victorii și sprijin în vremuri dificile. Este un suflet sculptat de durere și tragedii, dar care și-a păstrat sensibilitatea și valorile morale înalte.

PAOK s-a născut prin durere, dar nu a devenit niciodată prizonierul ei. De-a lungul anilor, a crescut și s-a maturizat. Clubul refugiaților nu a devenit doar unul dintre liderii fotbalului din Grecia. Astăzi, PAOK este un fenomen de talie mondială, cu un caracter unic și puternic, o reputație imensă și o voință de neclintit spre victorie.

În această zi îi onorăm pe cei care au construit și au adus glorie clubului. Jucători, antrenori, membri ai echipei, conducerea, fani. Mii de oameni, care cu dăruirea și prin participarea lor, au transformat PAOK într-o legendă vie.

Mă simt mândru și fericit că fac și eu parte din istoria sa glorioasă. Datoria mea este să las un PAOK și mai mare generațiilor următoare. Voi face tot posibilul ca clubul să continue să crească și să se dezvolte", a transmis Ivan Savvidis, pe rețelele sociale.