PAOK, lovită de încă o tragedie: ”Clubul își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților”

PAOK, lovită de încă o tragedie: ”Clubul își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților” Fotbal extern
O nouă veste cruntă pentru familia PAOK.

PAOK se află pe locul 3 în clasamentul play-off-ului Superligii Greciei cu 58 de puncte. În 28 de etape, echipa pregătită de Răzvan Lucescu a bifat 17 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat patru înfrângeri.

PAOK, lovită de încă o tragedie: ”Clubul își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților”

La sfârșitul lui ianuarie, PAOK a fost lovită de prima tragedie a anului. Un microbuz plin de suporteri greci, care voiau să meargă în Franța să asiste la meciul cu Olympique Lyon din Europa League, a fost implicat într-un accident teribil. 

Ulterior, Mircea Lucescu, tatăl lui Răzvan Lucescu, s-a stins din viață. Iar acum, PAOK a anunțat că fratele președintelui Ivan Savvidis, Pavlo, s-a stins din viață.

”Familia PAOK își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților președintelui echipei PAOK FC, Ivan Savvidis, pentru pierderea fratelui său, Pavlo”, a scris PAOK pe rețelele social media.

Anunțul făcut de Ivan Savvidis, la o zi după ce PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a ieșit din lupta la titlu

Aflat la primul meci pe banca lui PAOK după decesul tatălui său, Răzvan Lucescu nu a reușit să facă față liderului AEK Atena, care pare acum să aibă o mână pe trofeul de campioană. 

La o zi după eșecul drastic contra lui AEK Atena (0-3), Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a oferit un mesaj plin de optimism cu privire la viitorul clubului, dând asigurări că va face tot posibilul ca echipa condusă de Răzvan Lucescu să crească.

"Astăzi, PAOK își sărbătorește 100 de ani. PAOK nu este numai un club. Este casa care a oferit adăpost și speranță pentru viitor celor care și-au pierdut patria.

Este o familie, unde tradițiile sunt onorate, unde există mândrie referitoare la istorie, bucurie la victorii și sprijin în vremuri dificile. Este un suflet sculptat de durere și tragedii, dar care și-a păstrat sensibilitatea și valorile morale înalte.

PAOK s-a născut prin durere, dar nu a devenit niciodată prizonierul ei. De-a lungul anilor, a crescut și s-a maturizat. Clubul refugiaților nu a devenit doar unul dintre liderii fotbalului din Grecia. Astăzi, PAOK este un fenomen de talie mondială, cu un caracter unic și puternic, o reputație imensă și o voință de neclintit spre victorie.

În această zi îi onorăm pe cei care au construit și au adus glorie clubului. Jucători, antrenori, membri ai echipei, conducerea, fani. Mii de oameni, care cu dăruirea și prin participarea lor, au transformat PAOK într-o legendă vie.

Mă simt mândru și fericit că fac și eu parte din istoria sa glorioasă. Datoria mea este să las un PAOK și mai mare generațiilor următoare. Voi face tot posibilul ca clubul să continue să crească și să se dezvolte", a transmis Ivan Savvidis, pe rețelele sociale.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
A revenit Chivu, și-a revenit Inter: ce golaveraj și palmares are acum în meciurile mari ale primului sezon ca antrenor la Milano
Proiectul de suflet al Cameliei Potec pentru viitorii campioni
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Burnley – Manchester City, de la ora 22:00: meciul care poate schimba liderul din Premier League
A revenit Chivu, și-a revenit Inter: ce golaveraj și palmares are acum în meciurile mari ale primului sezon ca antrenor la Milano
George Ivașcu îi va face o mărturisire emoționantă Medeei Marinescu, la Oameni între Roluri: „Mă biciuiește”
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei



A revenit Chivu, și-a revenit Inter: ce golaveraj și palmares are acum în meciurile mari ale primului sezon ca antrenor la Milano
Proiectul de suflet al Cameliei Potec pentru viitorii campioni
Curg plecările de la FCSB: „E subiect închis! Nu va mai rămâne la club“
Ilie Stan dă de pământ cu amatorismul de la FCSB: „Debandadă! Știți de ce a plecat Rădoi?“
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK a bătut liderul AEK Atena și speră din nou la titlu
Răzvan Lucescu a pierdut primul loc din Grecia după ce PAOK a pierdut derby-ul cu Aris! Echipa lui Fatih Terim e lider 
George Florescu: ”Lucescu și Pițurcă nu m-ar fi băgat în echipă dacă nu meritam! Hai să fim serioși”
Numele subliniat de Lucescu din echipa Barcelonei. "Marchează des!" Dinamo Kiev - Barcelona, de la 22:00
stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

