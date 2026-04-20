Aflat la primul meci pe banca lui PAOK după decesul tatălui său, Răzvan Lucescu nu a reușit să facă față liderului AEK Atena, care pare acum să aibă o mână pe trofeul de campioană.

Ivan Savvidis, mesaj de optimism în ziua în care PAOK Salonic împlinește 100 de ani de existență

Formația din Salonic, aflată pe 3, cu 8 puncte sub AEK, pare că a rămas doar în lupta pentru câștigarea Cupei Greciei. Sâmbătă, de la ora 20:30, este programată finala dintre PAOK și OFI Creta.

La o zi după eșecul drastic contra lui AEK Atena (0-3), Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a oferit un mesaj plin de optimism cu privire la viitorul clubului, dând asigurări că va face tot posibilul ca echipa condusă de Răzvan Lucescu să crească.

Mesajul lui Savvidis a fost transmis luni, zi în care PAOK sărbătorește 100 de ani de la înființare.

"Astăzi, PAOK își sărbătorește 100 de ani. PAOK nu este numai un club. Este casa care a oferit adăpost și speranță pentru viitor celor care și-au pierdut patria.

Este o familie, unde tradițiile sunt onorate, unde există mândrie referitoare la istorie, bucurie la victorii și sprijin în vremuri dificile. Este un suflet sculptat de durere și tragedii, dar care și-a păstrat sensibilitatea și valorile morale înalte.

PAOK s-a născut prin durere, dar nu a devenit niciodată prizonierul ei. De-a lungul anilor, a crescut și s-a maturizat. Clubul refugiaților nu a devenit doar unul dintre liderii fotbalului din Grecia. Astăzi, PAOK este un fenomen de talie mondială, cu un caracter unic și puternic, o reputație imensă și o voință de neclintit spre victorie.

În această zi îi onorăm pe cei care au construit și au adus glorie clubului. Jucători, antrenori, membri ai echipei, conducerea, fani. Mii de oameni, care cu dăruirea și prin participarea lor, au transformat PAOK într-o legendă vie.

Mă simt mândru și fericit că fac și eu parte din istoria sa glorioasă. Datoria mea este să las un PAOK și mai mare generațiilor următoare. Voi face tot posibilul ca clubul să continue să crească și să se dezvolte", a transmis Ivan Savvidis, pe rețelele sociale.

Clasamentul din play-off-ul Greciei, cu 4 etape înainte de final